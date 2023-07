Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, secrete din spatele relației cu tatăl ei: „Mai pune câteodată piciorul în prag...”

Fiica cea mare a lui , Carmina, în vârstă de 21 de ani, a făcut recent câteva mărturisiri despre relația cu tatăl ei și despre felul în care acesta reacționează uneori, mai ales atunci când se impune, scrie .

Relația dintre Liviu Vârciu și fiica sa cea mare, Carmina

„Sunt mândră de tata din toate punctele de vedere. Tot timpul am susținut ideea că parcă e fratele meu mai mare, nu tata. Bine, avem momente și de tată-fiică, dar mai mult ca frate-miu. Mai pune câteodată piciorul în prag, ce să faci, asta este, dar are un mod de a pune piciorul în prag foarte drăgălaș, să zic așa. Adică nu e genul ăla de tată furios”, a mărturisit Carmina Vârciu, la WOWnews.

este pasionată de aceleași lucruri ca tatăl său. În prezent este studentă la Jurnalism și visează să cânte.

„Mai am un an și termin facultatea. Studiez jurnalismul. Aș vrea altceva din sfera asta, nu reporterie, dar momentan am mai multe visuri. Am unul, cel mai mare de care mă ocup, dar până atunci nu se zice, are legătură cu muzica. Am mai mulți artiști din România preferați. Pot să zic că Antonia e o inspirație mare pentru mine, pe lângă că e bombă. Delia îmi place din nou”, a declarat Carmina Vârciu.

Ce spune Carmina despre partenera tatălui ei

Liviu Vârciu și sunt împreună de mai mulți ani și au doi copii. Carmina a dezvăluit că și mama ei și-a refăcut viața.

„Da, mama și-a mai refăcut viața. Adică nu cred că au fost suferințe. Au fost destul de maturi amândoi. Dacă nu mai funcționează, nu mai funcționează și aia e, drum bun, cale bătută. Avem un copil, vorbim când e necesar strict pentru copil și în rest suntem fiecare cu treaba lui.

Eu am fost prioritară, adică n-a fost nimeni peste mine, nici măcar ea. Nu cred că a fost gelos când a intervenit cineva în viața mamei, pentru că știu că ei se respectă unul pe celălalt. Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă, nimeni, indiferent cine ar fi, și nu există nici tată vitreg. Sunt partenerii, bărbatul sau femeia, cu care ai mei și-au refăcut viața”, a mărturisit Carmina Vârciu pentru Fanatik.