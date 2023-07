Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a fost cerută în căsătorie. Clipul a devenit viral pe internet (VIDEO)

, este o persoană extrem de activă pe rețelele sociale și a reușit să atragă în jurul ei o comunitate impresionant de mare. Parcă nici nu-i de mirare, deoarece talentul pentru amuzament și entertainment pare să fie o trăsătură moștenită în familie. Carmina reușește să își distreze urmăritorii cu postările sale frecvente, pline de filmulețe și imagini care stârnesc zâmbete și aplauze virtuale.

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, clip controversat în mediul online

Recent, prin postarea unui clip realizat împreună cu un influencer cunoscut din mediul online. Scopul acestei postări era să ilustreze modul în care relațiile s-au schimbat de-a lungul timpului, concentrându-se pe diferențele dintre anii 2000 și prezent. Clipul evidenția faptul că în trecut, oamenii erau mai grăbiți și mai dornici să își întemeieze o familie atunci când se îndrăgosteau. În contrast, în anul 2023, lumea nu mai acordă o atenție atât de mare căsătoriei și vieții de familie, concentrându-se pe alte priorități.

Dragoste la prima vedere 👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️

Reacțiile nu s-au lăsat așteptate, iar majoritatea utilizatorilor de pe internet au început să împărtășească în secțiunea de comentarii poveștile părinților sau bunicilor lor, susținându-i argumentele Carminei Vârciu, scrie .

„Părinții mei s-au căsătorit după 2 luni, au trecut 25 de ani și încă sunt împreună”, „Mama și tata după 2 luni de cunoaștere s-au căsătorit”, „În anii 2000 băieții dădeau bilețele fetelor cu” Vrei sa-mi dai prietenia”. Era altceva ce nu e acum ”, acestea fiind doar unele dintre comentariile pe care fata prezentatorului TV le-a primit.

Carmina Vârciu dezvăluie planurile pentru viitor

Recent, Carmina Vârciu a făcut mai multe declarații despre planurile sale de viitor. A dezvăluit că se află în prezent la facultatea de jurnalism și mai are un an până la absolvirea acesteia. Cu toate acestea, ea a menționat că are și un plan care se îndreaptă în altă direcție, dar nu a oferit încă prea multe detalii despre acesta.

„Mai am un an și termin facultatea. Studiez jurnalismul. Aș vrea altceva din sfera asta, nu reporterie, dar momentan am mai multe vise. Am unul, cel mai mare de care mă ocup, dar până atunci nu se zice, are legătură cu muzica. Am mai mulți artiști din România preferați. Pot să zic că Antonia e o inspirație mare pentru mine, pe lângă că e bombă. Delia îmi place din nou”, a declarat Carmina Vârciu.