Liviu Vârciu, decizie neașteptată după ce a dispărut din viața publică: „Am trei zile, sunt tare mândru de mine”

Liviu Vârciu este, fără îndoială, unul dintre cei mai apreciați și populari artiști din România. A intrat pe scena publică cu mulți ani în urmă și de atunci și până în prezent, a construit o carieră impresionantă. Carisma și talentul său l-au făcut să cucerească inimile telespectatorilor încă de la început.

Motivul pentru care Vârciu a fost absent pe rețelele sociale

De-a lungul anilor, și a explorat diverse domenii, inclusiv industria muzicală. Cu toate acestea, și-a găsit cu adevărat vocația în lumea televiziunii, unde a obținut un succes colosal. Cu sinceritatea care îl caracterizează, Liviu Vârciu a ales să împărtășească motivele pentru care nu a mai fost la fel de prezent în spațiul public, alegând să vorbească deschis pe rețelele de socializare.

Prezentatorul TV se bucură de o comunitate unită pe rețelele de socializare, iar relația sa cu aceasta este una foarte activă. Fidel publicului său, acesta împărtășește atât momentele fericite, cât și pe cele mai puțin bune din viața sa. Totuși, în ultima perioadă, a fost mai puțin prezent pe platformele online, ceea ce a stârnit curiozitatea fanilor săi. Acum, artistul a decis să facă câteva lămuriri cu privire la această absență, scrie .

A renunțat la fumat de trei zile

și filmări, însă cel mai important, a vrut să petreacă timpul alături de minunata sa familie. Cu mândrie, vedeta a făcut o mare dezvăluire fanilor săi, anunțând că a renunțat la fumat acum trei zile. Liviu Vârciu a mărturisit că este foarte fericit de alegerea sa și, mai important, că a reușit să reziste tentațiilor până acum.

„Dragii mei, iubiții mei, oamenii mei care sunt lângă mine tot timpul, vreau să vă spun că nu am mai postat de foarte mult timp, doar că am fost prins, montez de ceva timp, de o săptămână, am niște filmulețe geniale, o să râdeți. Nu am mai postat pentru că am stat cu copiii, tot ne-am jucat, am fost prins acasă.

De mâine încep treaba, încep filmările și la TV și la un proiect personal, o să vedeți foarte multe lucruri, dar să știți că sunt aici cu voi, nu v-am uitat. Vă pup, vă iubesc și să aveți grijă de trupurile voastre. M-am lăsat de fumat, dacă interesează pe cineva. Am trei zile, sunt tare mândru de mine”, a spus Liviu Vârciu pe rețelele de socializare.