Cât costă un parfum de la noul brand al Ilincăi Vandici. „Femeile sunt cu de toate, iar parfumul este esențial”

i, cunoscută și îndrăgită pentru aparițiile ei TV, dar și pentru podcastul ei, „Te ascult”, și-a făcut debutul pe o nouă piață. Vedeta și-a lansat propriul brand de parfumuri, SIGMA Perfumes. Colecția cuprinde trei parfumuri, a căror mirosuri au fost inspirate de femeile cu personalități puternice din jurul său.

Ilinca Vandici și-a îndeplinit o dorință la care aspira de mult timp, odată ce și-a lansat propriul brand de parfumuri. Una dintre inspirațiile Ilincăi Vandici a fost chiar colega ei din emisiunea „Follow Us”, Teo Trandafir. Parfumul, cu note de trandafiri, spune o întreagă poveste despre natura și trăile femeilor care aleg să îl poarte.

De asemenea, fiecare dintre cele trei parfumuri ale primei colecții lansate de Ilinca Vandici ascunde o poveste despre puterea femeilor, despre trăsăturile și caracteristicile care fac femeile atât de puternice, atât de esențiale unei vieți trăite frumos și pline de echilibru.

„Au ieșit parfumurile. Asta e marea fericire. S-a lucrat mult la acest proiect. În spatele minții aveam ideea de câțiva ani de zile, însă niciodată nu am avut concentrarea să mă așez într-un loc și să pornesc. Am analizat colegele din redacție, prietenele, toate grupurile de femei pe care le cunosc. Mi-am dorit foarte tare ca aceste trei să corespundă nevoilor mai multor femei. Drept urmare, unul dintre ele este cu trandafiri, dar și celelalte sunt extrem de frumoase. Unul este fresh și celălalt este mai curajos, pentru o femeie puternică”, a spus Ilinca Vandici, în cadrul emisiunii „Follow us!”, potrivit .

De unde provine numele brandului

Ilinca Vandici a recunoscut că a ales numele brandului pentru că simte că o reprezintă foarte mult, că o definește, că este un sumar al trăsăturilor care o caracterizează.

„Am luat niște trăsături și niște tipologii, momente specifice din viața unei femei. Noi știm că femeile sunt cu de toate, cu trăiri, emoții, iar parfumul este esențial. Și atunci, numele a pornit de la o catalogare a femeilor. Sunt Alfa, Sigma (o femeie puternică, dar care nu se arată neapărat, ea nu vrea să iasă în fața, așa cum o face femeia Alfa). Femeia Sigma stă undeva pe planul doi, analizează, e autentică, e în contact cu sinele, e flexibilă.

Când am citit treaba asta, am zis că asta sunt eu. Am creat parfumurile astfel: unul pentru o femeie extrem de puternică, unul pentru o femeie sensibilă, vulnerabilă și pentru femeile îndrăznețe, care au curajul să facă lucruri și să-și spună punctul de vedere”, a mai spus vedeta.

Care este prețul unui parfum SIGMA Perfumes

Prețul unui parfum al brandului Ilincăi Vandici pornește de la 299 de lei și ajung chiar și la 539 lei.