Adevărul despre căsnicia lui Theo Rose cu Anghel Damian a ieșit la iveală. Cum au fost cei doi surprinși

și au fost surprinși în timp ce aveau un moment extrem de emoționant împreună surprinși. Filmarea în care apare cuplul a fost ulterior postată de artistă pe pagina sa personală de Instagram și a stârnit un val de reacții în rândul fanilor.

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc formează unul dintre cele mai frumoase cupluri și solide cupluri din România, trăindu-și povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Cu toate astea, s-a putut observat în nenumărate rânduri cum fiecare dintre cei doi este cel mai mare sprijin pentru celălalt, în special când vine vorba despre proiectele în care sunt implicați.

O filmare recentă postată de Theo Rose a confirmat încă o dată acest lucru, căci în culisele celui mai nou spectacol al artistei, Anghel Damian a fost acolo pentru ea, a îmbrățișat-o și a încurajat-o.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, fanii artistei luând cu asalt secțiunea de comentarii.

„Teo, de ce plângi? Vrei să fac păcate înainte de Paște? Cine te-a supărat?”, „Cei mai formidabili”, „Foarte tare când ai oameni dragi aproape in astfel de momente”, „Ce dragi îmi sunteţi”, „Sunteți minunaţi”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate la postarea lui Theo Rose, potrivit .

Cum o cheamă pe Theo Rose după căsătorie

Toţi au crezut că după căsătorie Theo Rose va lua numele de familie a soțului ei și astfel o va chema Damian. În realitate, lucrurile s-au întâmplat diferit.

Invitată în podcastul lui Speak, artista a dezvăluit numele pe care îl poartă după căsătorie și a explicat motivul.

Speak: Teodora și mai cum? Anghel? Damian?

Theo Rose: Nici măcar. Dumitru!

Speak: Teodora Dumitru?! N-ai luat numele lui Anghel?

Theo Rose: Ba da, tocmai. Pe mine mă chema Diaconu Teodora Maria. Ulterior m-am căsătorit și am luat numele de Dumitru. La unul dintre străbunicii lui Anghel s-a greșit atunci când i s-au înfăptuit documentele și I-au trecut în loc de Damian, nume de familie, Dumitru. Și Damian s-a trecut ca prenume. După, pe Iinie masculină în familie, toți au ca prenure Damian. Îi cheamă Dumitru-Damian. Și eu când am fost zic: Păi n-o să mă cheme Damian?. Nu, că la mine e trecut ca prenume. O să te cheme Dumitru.