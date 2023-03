Câte kilograme a slăbit Cătălin Scărlătescu în America Express / „Am muncit la probe de mi-a ieșit pe nas”

America Express este unul dintre cele mai dure show-uri de televiziune din România. Cele nouă perechi de vedete călătoresc prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7.000 de kilometri. În ultima ediție a emisiunii de la Antena 1, a spus câte kilograme a slăbit de când a intrat în competiție, mărturisind că probele l-au supus unui efort fizic ridicat.

Cătălin Scărlătescu a slăbit 15 kilograme în America Express

America Express i-a pus pe concurenți în dificultate de mai multe ori, aceștia fiind nevoiți să treacă prin multe probe grele, chiar istovitoare.

Chef Scărlătescu formează o echipă puternică alături de iubita sa, . O echipă puternică se întreține doar cu eforturi mari, așa că Scărlătescu nu s-a menajat în competiție, iar rezultatele au fost pe măsură.

În timpul unei probe, bucătarul a dezvăluit că a dat jos 15 kilograme pe parcursul săptămânilor petrecute în competiție alături de iubita sa.

„Am slăbit 15 kilograme tot trecând pe lângă probe. Am muncit la probe de mi-a ieșit pe nas”, a spus chef-ul.

Dacă de-a lungul timpului a recurs la diete drastice pentru a slăbi, de această dată nici nu a încercat. S-a întâmplat natural, fără ca măcar vedeta să realizeze asta.

Cătălin Scărlătescu, probleme de sănătate la „America Express”

Pe , Cătălin Scărlătescu a fost supus unor stări de rău incontrolabile. Recent, cunoscutul bucătar a amețit în timpul show-ului și a fost nevoit să ia o pauză pentru a putea continua traseul.

„Auzeam așa niște voci pe lângă mine, o vedem pe Irina, o vedeam pe Doina, dar nu înțelegeam care e treaba cu rucsacii. Poate am stat prea mult în soare. (…) Am început să disting chestii, mi-am văzut și rucsacul, am văzut-o și pe Doina, am început să îi aud bine și încep încet am început să îmi vină în memorie frânturi din ce fusese înainte”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu la America Express.