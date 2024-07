Câți bani costă o noapte de cazare, la malul mării, într-un apartament de-al lui Jorge: „E convenabil pentru că avem și bucătării utilate. Oamenii își pot găti acolo”

Este sezonul concediilor. Românii petrec în această perioadă la munte sau la mare. Mulți din aceștia și-au făcut rezervări din timp pentru concedii. Când vine vorba de cazare la mare, prețurile cresc de la lună la lună.

„Am investit în niște apartamente la mare, le-am mobilat superb pe malul mării”

a povestit cum îi merge ca antreprenor, de când a investit în 5 apartamente pe .

Artistul a spus cu cât le închiriază pe perioada verii.

“Nu m-am îmbogățit peste noapte, muncesc pentru asta. Într-adevăr, da, am făcut niște investiții anul ăsta și așteptăm lumea la mare, la noi la mare e cel mai frumos. Oriunde te-ai duce, tot acasă îți place. Și, la malul mării, da, am investit în niște apartamente la mare, le-am mobilat superb pe malul mării, într-un complex cu infinity pool, cu jacuzzi, cu spa, e foarte frumos”, a spus Jorge, conform .

„E convenabil pentru că avem și bucătării utilate și oamenii își pot găti acolo”

“Păi, în luna iunie, de exemplu, am avut 500 de lei pe noapte. E un studio cu capacitate de două, patru persoane. Adică pot veni doi părinți cu doi copii. Dar, în luna iulie, am înțeles de la ceilalți vecini, că pentru noi e primul an, undeva la 1.000 de lei pe noapte a fost, anul trecut, sau 1.200, cel mai scump în vârf de vară. Dar asta pentru câteva nopți. În rest, 600-700 la început de iulie, cam așa. E convenabil pentru că avem și bucătării utilate și oamenii își pot găti acolo un mic dejun. Sunt și plajele care sunt foarte frumoase. Și plaja aceea, cum era odată, cu nisip fin și mai scurtă, nu mergi kilometri, ceea ce e un lucru minunat”, a mai precizat cântărețul.