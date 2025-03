Ce făcea Jorge înainte să intre în lumea muzicală: „Lucram doar vineri și sâmbătă seara”

a dezvăluit, în cadrul unui interviu, ce făcea înainte să intre în Cântărețul a mărturisit că era și lucra doar vineri și sâmbătă, conform .

Primii bani

„Primii bani i-am făcut ca ospătar, aveam 17 ani, lucram la un club și lucram doar vineri și sâmbătă seara. Era de petreceri clubul, de noapte și cred că după aceea am stat 2 ani. La 19 ani, după ce am dat bacul m-am angajat din nou ospătar, dar am trecut la DJ pentru că rămăseseră fără DJ. Și m-am pus eu la pupitru și am început să pun muzică și acolo am rămas și după aceea vreo 2 ani am pus muzică. Așa am început, după aceea la Pop Stars , după aceea is history”, a declarat Jorge.

El și-a găsit vocația destul de repede, dar nu și-a dat seama.

„Eu n-am știut că aia e vocația mea. Adică mi se părea și într-adevăr așa e pentru zona asta. Să devii artist nu e doar o dată, ai apărut undeva sau ai lansat o melodie, gata, ești artist! Ai nevoie de confirmare. Ai nevoie de ani de zile de muncă, ai nevoie de stabilitate, să-ți consolidezi cariera. Nu merge așa. Acum e foarte… mă uit și la tinerii care aspiră în a fi cântărești sau care își doresc să fie în showbiz sau influenceri. Au impresia că dacă au apărut odată cu ceva, gata, toată lumea. Lumea te uită imediat. Trebuie să fii mereu, în permanență să vii cu ceva, mereu să fii în producție, mereu să apari undeva. Nu merge așa. Cu o floare nu se face primăvară”, a adăugat el.