Ce a declarat Denis Alibec despre noua iubită. Destinația pe care cei doi au ales-o pentru vacanță

Denis Alibec despre noua iubită. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani și Anca Surdu au fost într-o vacanță în Grecia, unde s-au și fotografiat împreună.

Denis Alibec, declarații despre noua iubită

Atacantul de la națională și Anca Surdu formează cel mai nou cuplu din lumea sportului românesc. Cei doi în Santorini și au publicat totul pe Internet. După vacanța din Grecia, Alibec a făcut primele declarații despre relația cu noua iubită.

Fotbalistul recunoaște că relația cu Anca Surdu este la început, însă speră că lucrurile vor fi bine.

„Suntem împreună în vacanță și încercăm să fie bine. Suntem la început deocamdată”, a declarat Denis Alibec pentru Știrile Antena Stars, scrie .

În vârstă de 33 de ani, Anca Surdu este pasionată de sport, îndrăgostindu-se de gimnastica aerobică. În urmă cu șase ani, ea a participat și la Exatlon, însă, din motive medicale, a fost nevoită să părăsească competiția.

„La 14 ani am descoperit gimnastica aerobică și m-am îndrăgostit din prima clipă de modul în care sunt îmbinate exercițiile de dificultate, grația mișcării și acompaniamentul muzical, drept pentru care am avut o ascensiune destul de rapidă. După aproximativ un an, am fost selectată să fac parte din lotul național de juniori, în cadrul căruia am caștigat numeroase medalii pe plan mondial și european”, scrie pe site-ul Ancăi.