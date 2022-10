Ce anunț a făcut Cristi Brancu după 14 ani de căsnicie cu Oana Turcu

și Oana Turcu au o căsnicie de 14 ani. Prezentatorul a dat detalii despre căsnicia sa și a anunțat că niciodată nu s-a simțit mai iubit ca acum.

”Nu m-am simțit niciodată mai iubit”

Prezentatorul de la Prima Tv și soția s, Oana Turcu, au sărbătorit de durând 14 ani de căsnicie. Cristi Brancu mărturisit că se înțeleg de minune și nu există neînțelegeri la ei în casă. „Pe 25 octombrie am împlinit 14 ani de căsătorie. Au fost ani cu atât de multe emoții, încercări, împliniri, dar niciodată nu am avut un moment greu. Ne înțelegem din priviri, ne îmbrățișăm și ne iubim zi de zi, chiar dacă avem păreri diverse. Nu m-am simțit niciodată mai iubit”, a declarat prezentatorul. Întrebat în cadrul interviului pentru ”Ciao!” cine are ultimul cuvânt în durabila sa căsnicie cu Oana Turcu, acesta a mărturisit că nu exista ca doar unul să aibă ultimul cuvânt și ce aplica ideea cea mai bună, indiferent a cui este. „N-am idee. Nu se pune problema așa. În funcție de situația dată, are ea cea mai bună părere, alteori eu. Uneori, Tudor are ideea perfectă! Privim întotdeauna spre noi și înainte, fără orgolii prostești’, a mărturisit Cristi Brancu.

Cei doi soți și copilul lor lucrează împreună pentru emisiunea „Exclusiv VIP”

Prezentatorul a mărturisit că se simte la emisiunea moderată de el de pe ca la el acasă, mai ales că în acest moment sunt implicați în proiect atât soția sa cât și băiatul lor, Tudor, fiecare având rubricile sale. Cristi Brancu a dezvăluit că și-a dorit cea mai bună echipă pentu emisiunea „Exclusiv VIP”, motiv pentru care soția și fiul său sunt în echipă.

„Am avut un singur plan: Exclusiv VIP trebuie să aibă cea mai bună echipă în fața și în spatele camerei! Dacă am norocul să am în familie o soție cu carieră frumoasă în TV la Iași și în București, la Antenă și super-experiența în zona de beauty… Dacă băiatul meu are idei haioase și lipici la TV… Mă pot împotrivi eu sorții?’, a declarat prezentatorul.