Ce avere are Dorian Popa la 34 de ani: „Eu dacă în viața asta trec de 15-20 de milioane de euro, îi mulțumesc lui Dumnezeu cu vârf și îndesat”

Dorian Popa e mulțumit și mândru de la doar 34 de ani, dar încă nu e pe deplin fericit. „Îmi lipsește liniștea mondială, națională, cum vreți să-i spuneți voi. Vreau ca oamenii să fie normali din nou, să fie fericiți, să nu mai avem griji de astea cu bombe, cu măști, cu toate nebuniile din ultimii trei ani care efectiv ne-au dat peste cap”, a spus artistul, într-un interviu pentru

Dorian Popa, despre afacerile pe care le are

„Anul 2022 , încă nu am făcut bilanțul firmelor ca să văd un upgrade față de anul trecut, însă ce m-a deranjat la 2022, a fost un an poate nu prea plăcut pentru semenii mei și energia din atmosferă pentru mine contează foarte mult. Eu îmi doresc ca toată lumea să fie fericită, nu numai eu”, a spus Dorian Popa.

El are mai nou afaceri și în domeniul imobiliarelor. Întrebat dacă e mulțumit de cartierul de vile pe care le-a construit, acesta a răspuns: „Nu numai că sunt mulțumit de Hâtz Residence și de cât m-a ajutat Doamne-Doamne, dar sunt foarte fericit că am ajuns la capitolul mobilat casele și abia acum clienții mei și viitorii mei clienți devin convinși că ceea ce spun aia fac”.

El a precizat că toate casele pe care le-a ridicat vor fi echipate complet, „cum puțini își mai permit să vândă în ziua de astăzi”.

Întrebat ce venituri îi vor aduce aceste case, Popa a răspuns: „Matematica e simplă și cred că toată lumea o știe,cei care mai aruncă un ochi pe internet, sunt șase case a câte 200.000 de euro căsuța, înseamnă 1.200.000 de euro încasări după ce se vor fi vândut toate. Prețul nu se va modifica, eu am promis în fața lui Dumnezeu că aceste prime șase case vor costa 200.000 euro, într-adevăr se previzionează că prețurile vor exploda din primăvară, dar eu am o promisiune în față lui Dumnezeu și o voi respecta, ce se va întâmpla cu următoarele vom vedea, piața va dicta”.

„Eu dacă în viață asta trec de 15-20 de milioane de euro, îi mulțumesc lui Dumnezeu cu vârf și îndesat. (…) Oricum în prezent se întâmplă mai mult decât îmi doresc, și pentru asta îi sunt recunoscător Lui Dumnezeu”, a mai susținut Dorian Popa, pentru Ciao.

Dorian Popa: Greșelile tinereții m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi

Întrebat dacă are vreun regret legat de copilăria sa, artistul a răspuns: „Am spus-o și încă o mai spun cu aceeași sinceritate și mândrie, consider că greșelile tinereții m-au făcut să fiu ceea ce sunt astăzi,și nu aș putea să regret vreodată, într-adevăr îmi pare rău că am greșit dar nu regret”.

El a vorbit și despre cel mai mare neajuns din perioada copilăriei: „faptul că nu înțelegeam de ce, deși mama mea era extrem de imparțială și neutră în momentul divorțului, tatăl meu era extrem de înverșunat și obiectiv, vroia să rupă legătură dintre noi și ea”.