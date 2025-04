Val Kilmer, cunoscutul actor din , Top Gun sau The Doors la vârsta de 65 de ani. Cauza morții, potrivit rudelor, a fost pneumonia.

Starul american a fost diagnosticat, în anul 2014, cu cancer la gât, dar s-a recuperat după ce a urmat un tratament cu chimioterapie și o intervenție chirurgicală la trahee. Chiar dacă boala i-a redus capacitatea vocală, Val Kilmer a reușit să depășească momentele dificile, după cum a relatat fiica acestuia, Mercedes.

Val Kilmer s-a născut la Los Angeles, în 1959 şi a crescut în cartierul Chatsworth din partea de nord-vest a oraşului. Vecinii săi erau Roy Rogers şi Dale Evans, iar între colegii de liceu se aflau Kevin Spacey şi Mare Winningham. A fost admis la școala de actorie de la Juilliard, la doar 17 ani. Și-a început cariera de actor în teatru.

În film a debutat în 1984, într-o parodie de spionaj, despre Războiul Rece, „Top Secret!”, în care a jucat rolul unui cântăreț american aflat la Berlin, implicat, fără să vrea într-o conspirație est-germană. În 1986, a primit rolul Iceman în pelicula de succes Top Gun, în care a jucat alături de Tom Cruise.

În 1991 a fost ales de regizorul Oliver Stone pentru rolul Jim Morrison din pelicula dedicată trupei de rock The Doors. Val Kilmer a mai jucat în „Thunderheart” (1992), unde a interpretat rolul unui agent FBI care investighează o crimă într-o rezervaţie indiană din Dakota de Sud. iar mai apoi în The Saint, film realizat după serialul cu același nume, din anii ’60.

Filmografia sa este lungă și cuprinde numeroase titluri importante. Unul dintre rolurile importante ale carierei sale a fost cel al lui Batman, din „Batman Forever”, peliculă apărută în 1995. I-a avut parteneri pe ecran, pe Tommy Lee Jones (Two-Face ) şi pe Jim Carrey (Riddler).

A mai jucat rolul pistolarului Doc Holliday în „Tombstone” (1993), alături de Kurt Russell, Sam Elliott şi Bill Paxton. De asemenea, a făcut parte din distribuția filmului „Heat” (1995), alături de Robert De Niro şi Al Pacino.

Val Kilmer a mai apărut, alături de Michael Douglas, în „The Ghost and the Darkness” (1996) și în „Pollock” (2000), cu Ed Harris.

De asemenea, l-a interpretat pe Filip al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare (Colin Farrell), în epopeea lui Oliver Stone, „Alexander” (2004).

I still remember hearing people in the theater cry during this moment between Val Kilmer & Tom Cruise in Top Gun: Maverick. I’m so incredibly thankful Cruise insisted on this scene because this moment is forever. RIP, Iceman.

— Cinema Tweets (@CinemaTweets1)