Ce reguli stricte are Andreea Bălan în educația fiicelor sale, Ella și Clara: „Nu au telefoane, nu au tablete”

Andreea Bălan este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite artiste din România. Mai mult de atât, vedeta se poate considera o femeie fericită, având în vedere că trăiește și are două fetițe superbe, pe Ella și Clara.

Fiind și o mamă desăvârșită, Andreea Bălan are câteva reguli stricte în educația fiicelor sale despre care a vorbit recent. În timp ce tot mai mulți copii sunt învățați cu tehnologia încă de mici, artista are grijă ca fetițele sale să aibă parte de cea mai bună creștere, deși are câteva reguli stricte.

Regulile stricte pe care Andreea Bălan le are în educația fiicelor sale

Din dorința ca fiicele sale , Andreea Bălan le-a explicat Ellei și Clarei ce este bine și ce nu este bine încă de când erau mai mici. Ajunse la 5, respectiv 7 ani, fetele artistei nu au telefoane și tablete și nici prea mult timp în fața micilor ecrane.

„Ele stau doar la televizor, o oră, o oră jumate pe zi și atât. Nu au telefoane, nu au tablete, nici nu vor avea până la 10 – 12 ani. Este cel mai greșit lucru să le dai copiilor telefoane și tablete, cel puțin până la 10 ani, 12 ani. Asta spun toți psihologii. Ajung să fie adolescenți depresivi. Nu o să le dau, indiferent de ce vor avea colegii lor la școală. În familia noastră așa este. (…)”, a spus Andreea Bălan, scrie .

Andreea Bălan, atentă la sfaturile de parenting

Pentru că încearcă să le ofere fiicelor sale educația cea mai bună, Andreea Bălan este una dintre persoanele care este atentă la sfaturile de parenting. Ea a mărturisit că își dorește ca Ella și Clara să nu aibă momentan acces la tehnologie, în special pentru că sunt două și pot să petreacă timp împreună.

„Într-adevăr, eu am avantajul că am doi copii. Când au doi copii, se joacă împreună. Când ai un singur copil și tu ca părinte este foarte ocupat, câteodată e confotabil să îi arunci un telefon. Trebuie înțelegi și acei părinți. Fiecare părinte face ce poate. Eu am norocul să am doi copii și pur și simplu au un loc de joacă fabulos acasă, au piscină, au tobogane și nu e nevoie de telefoane și tablete”, a adăugat vedeta.