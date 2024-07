Ce schimbări a făcut Adda în viața ei de când a aflat că mai suferă de o afecțiune: „Pot apărea reacții pentru că se detoxifică organismul”

Adda, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe din România, a aflat că are intoleranță la gluten. De când a aflat acestea, cântăreața în viața ei, printre care și alimentația.

De-a lungul timpului, cântăreața s-a făcut remarcată prin intermediul aparițiilor la TV, prin aparițiile de pe scenele din România și prin melodiile publicate pe YouTube, printre care amintim „Lupii”, „Dragă Inimă”, „Fără aer”, „Mama soacră”, „Paranoia” și multe altele.

Schimbările pe care Adda le-a făcut în viața ei de când a aflat că mai suferă de o afecțiune

Nu de mult, pe TikTok ce schimbări a fost nevoită să facă de când a aflat că are intoleranță la gluten. Din punctul ei de vedere, mâncarea pe care o facem acasă este cea mai bună, dacă nu ne dorim probleme de sănătate. Ea nu comandă mai niciodată mâncare.

„E mai simplu să zic ce nu mănânc, pentru că mănânc multe lucruri. În primul rând, nu mănânc gluten, de 4 ani nici măcar nu am gustat nicio gură. Nu am mâncat deloc. Am foarte mare grijă cu lactelele, pentru că nu mă simt bine de la ele. Singurul lactat este brânza sărată, telemeaua.

Mănânc foarte multe legume, în special cele de sezon, ștevie, lobodă, legume din piață. Încerc să nu mănânc zahăr. Mai ciupesc câte o înghețată sau ciocolată, dar nu mult pentru că nu e sănătos. Mănânc fructe. Prima mea masă este din fructe pentru că îmi doresc să nu solicit ficatul. Dacă lucrez noaptea și mi-o iau în cap cu ou sau alte mâncăruri grele nu îi fac bine. Iau vitamine și am o cură de detox din plante, dar vorbesc cu medicii înainte pentru că este destul de hardcore. Hardcore în sensul că pot apărea reacții pentru că se detoxifică organismul”, a dezvăluit Adda, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Adda s-a vindecat de boala Lyme

Timp de trei ani, Adda a trecut prin momente dificile, fiind diagnosticată cu boala Lyme. După ce a depășit perioada în care viața ei era amenințată și a reușit să se vindece complet, artista a spus că , așa că a mers la medicul dermatolog.

„Mi-am făcut un cadou de Moș Nicolae! După ce 3 ani am fost preocupată să-mi salvez viața, acum a venit timpul să-mi salvez tenul și cicatricile lăsate de acnee. Să înceapă călătoria. Vă țin la curent! Știu că sunteți mulți afectați de această problemă pentru care, există soluții multe. Eu habar n-aveam”, a scris Adda pe rețelele de socializare.