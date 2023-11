„O sa mai beau și iar o să plâng…” / Adda, veste nouă, după ani întregi de luptă cu boala Lyme. Ce i-a spus medicul

În ultimii șase ani, , luptând cu simptome neplăcute. În 2022, a primit diagnosticul corect pentru boala Lyme și a început tratamentul. Vestea recentă de la medic a adus bucurie în viața cântăreței.

Adda a primit o veste nouă, după ani întregi de luptă cu boala Lyme

În 2021, Adda a fost adusă de urgență la spital din cauza unei reacții alergice grave care a provocat umflarea gâtului, punându-i viața în pericol și generând o urticarie atipică numită Dermografism pe corp. După mai multe luni de investigații, medicii au greșit diagnosticul inițial de intoleranță la histamină și au corectat diagnosticul, identificând două afecțiuni grave: Borelioză (Lyme) și Bartonella. După un tratament îndelungat, Adda a primit vestea că a ajuns la finalul terapiei, punând capăt unei perioade lungi de suferință.

„Postez și plâng ca un copil. Am și băut un pic deși e 14:30. Ideea e că, acum 30 de minute, am vorbit cu medicul meu și mi-a spus că OFICIAL AM TERMINAT TRATAMENTUL PENTRU LYME! Probabil o să mai beau un pic mai târziu și o să plâng iar… și apoi o să mai beau și iar o să plâng…”, a scris artista pe rețelele de socializare, scrie .

View this post on Instagram

Artista a terminat tratamentul pentru Lyme

făcute în șase ani de căutare a unui diagnostic pentru afecțiunea sa, costând aproximativ 15.000 de euro.

„Fac postarea asta că să va arăt ce înseamnă Lyme în România. Sau Borrelioza. Cumva diferite dar extrem de asemănătoare. La mine toate analizele în valoare de 15.000 de euro stau într-o cutie. Nu le-am întins niciodată să văd câte sunt. E un teanc gros. Prin asta trece un bolnav de Borrelia până să primească diagnosticul. Problema e că pierde timp prețios. Timp în care spirochetele se înmulțesc și migrează peste tot, afectând tot corpul. De asta se adaugă mereu câte un simptom. Așa că dragi infectionisti, reumatologi, cardiologi, neurologi, oftalmologi, alergologi și dermatologi – TESTAȚI PACIENȚII. Dar cu testele alea BUNE. NU ELISA, ELFA și mama lu’ Ștefan cel Mare.

Lyme ul nu e doar de la căpușă. Căpușa nu trebuie să fie cât un câine că să fie periculoasă. Majoritatea sunt mici ca o aluniță. Nu toate se înfig. Mare grijă, cei care le scoateți. Nu le mai rupeți. Poate achiziționați în spitale croșete sau măcar pensete. Nu mai băgați acul în picioarele copiilor mușcați ca să scoateți căpușa. Că aia dacă se rupe, își revarsă tot sucul gastric în victimă. Iar dacă saliva ei era light, cu siguranță faceți rahatu’ praf după ce dă tot afară. Antibioticul se dă imediat după mușcătură, nu după ce apare eritemul, asta dacă apare.

Testele se fac la 3 sapt de la ultima doză de antibiotic sau 3 săptămâni de la mușcătura, dacă nu s-a luat antibiotic. Testați co infecțiile. TBE VIRUS, Anaplasma, babesia, rickettsia, francisella, toxocara, toxoplasmă, bartonella, epstein barr, ureaplasma, mycoplasma, virusurile herpetice. Pentru fiecare există protocol SEPARAT! Faceți diferența dintre anticorpii specifici mușcăturii și cei de transmitere congenitală. O să aveți mari surprize. Mă rog la Dumnezeu să se schimbe ceva!”, a transmis Adda pe Instagram.