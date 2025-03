Carmen Brumă, despre perioada adolescenței: „Mă simțeam foarte rău, mă simțeam rău atât psihic, cât și fizic, din cauza excesului de kilograme”

este cunoscută în mediul online pentru informațiile în materie de și sport pentru un trup sănătos. Ea a dezvăluit că în perioada adolescenței s-a luptat cu din cauza excesului de kilograme, scrie .

Perioada adolescenței

„Eu mi-am descoperit această… nu știu, vocație, sper să nu sune pretențios, dar eu cred că este o vocație, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și cred cu tărie în ceea ce fac. Mi-am descoperit această pasiune în urma unei experiențe personale, aceea a celor mai mult de 35 de kg în plus pe care le-am avut în perioada adolescenței. (…) Aveam în jur de 88 de kilograme, țin minte și acum că m-am urcat pe cântar, am văzut 88, dar eu m-am urcat pe cântar după vreo 2-3 zile de flămânzeală, așa că bănuiesc că de fapt eram undeva în jur de 90, dar eu pe cântar am văzut 88 cel mai mult, deci eram acolo, eram băteam în 90 sigur”, a spus Carmen Brumă, în cadrul unei emisiuni TV.

„Acum, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că am avut o un soi de depresie funcțională (…) și în momentul respectiv a început. La început a fost o disperare de a slăbi și am încercat o grămadă de metode, am făcut multe prostii, m-am îmbolnăvit și într-un final, când eram așa pe marginea prăpastiei, am hotărât să fac lucrurile cu cap și documentat și am început să citesc foarte mult, să fiu autodidactă. (…) Am trăit o depresie funcțională, în perioada adolescenței și mă simțeam foarte rău, mă simțeam rău atât psihic, cât și fizic, din cauza excesului de kilograme”, a adăugat Carmen Brumă.