Ce spune Dida Drăgan despre faptul că lumea vorbea că ar suferi de o boală cruntă

Boala secretă de care ar fi suferit Dida Drăgan. Ce a spus artista despre asta: „Am lumea mea…”

O profesionistă desăvârșită, fără să facă rabat la calitatea pieselor pe care le interpreta, enigmatică, discretă, deloc frivolă, uneori chiar mult prea gravă în multe ocazii, pe care nu aveai cum să nu-l bagi în seamă, s-o asculți, și să te lași cucerit de vocea sa excepțională.

Și-a dorit să fie și a rămas, de-a lungul celor 50 de ani de carieră muzicală, o prezență discretă în viața publică, asta în ciuda energiei cu care evolua pe scenă.

Pentru că uneori informațiile neverificate se răspândesc mai rapid, despre Dida Drăgan gura lumii vorbea că se confruntă de o vreme îndelungată, mai bine de 13 ani, cu o boală cruntă: cancerul.

A simțit că e nevoie să intervină și să pună lucrurile la punct. și spune că se bucură de sănătatea pe care i-a oferit-o Dumnezeu și că în viața sa își mai fac loc doar fiul său și o mână de prieteni.

Dida Drăgan: „Fraților, nu sunt bolnavă, sunt bine!”

„Fraților, nu sunt bolnavă, sunt bine, nu renunț la scenă, până când plec pe câmpiile cerești, eu altceva n-am să fac! Eu fac vocalize, timp de o oră, săptămânal, chiar și acum, când nu am concerte, muzica e un lucru greu, e un dar de la Dumnezeu, de care trebuie să avem mare grijă.

S-a spus că, de 14 ani, mă tot tratez de cancer. De unde această știre lansată de oameni răi? Eu nu prea acord interviuri, așa că se inventează tot felul de lucruri. Am lumea mea, unde e loc doar de fiul meu, de muzică și de cei câțiva prieteni”, declara Dida Drăgan pentru ., în urmă cu ceva timp.

Cel mai mare regret al unei artiste cu o carieră impresionantă

Privind retrospectiv la cariera sa impresionantă, Dida Drăgan mărturisește un singur, dar mare regret: consideră a a fost un artist cuminte.

„Da, am regrete în viață! Cel mai mare regret este am fost încuiată la sertar. Am fost un artist tare cuminte. Mie nu îmi place să bat toba în public. Îmi place liniștea! Sunt o femeie foarte cuminte. Nu am timp de așa ceva. Nici nu îmi doresc să fiu altfel pentru că nu îmi permite programul!”, mărturisea cântăreața.