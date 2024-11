Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre actualul iubit: „N-am crezut niciodată că vom ajunge împreună”. Val de reacții după ce s-a fotografiat alături de partenerul său

trăiește o nouă poveste de dragoste la mai bine de patru ani de la divorțul de medicul George Cristian.

„N-am crezut niciodată că vom ajunge împreună”

a declarat că îl cunoaște pe actualul său partner de mai bine de 20 de ani și că nu își închipuia că vor ajunge să fie împreună. Cu toate acestea, artista nu a dezvăluit numele bărbatului.

„N-am crezut niciodată că vom ajunge împreună”. Asta declara artista despre partenerul ei, pe care îl cunoaște de mai bine de 20 de ani, iar acum aceasta și-a surprins complet prietenii virtuali, întrucât a făcut publice imagini inedite în care apare alături de acesta.

De curând, cei doi au mers în vacanță în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

Actrița a făcut publice câteva imagini, pe Instagram, în care apare alături de bărbatul misterios, însă în respectivele imagini nu se vede foarte clar chipul bărbatului.

„Am mai încheiat un capitol de poveste din viețile noastre. Abu Dhabi. O vacanță scurtă, dar binevenită, în căldură și dragoste.

Viața e atât de scurtă….merită s-o trăim cât mai intens…mai ales când ajungi la o vârstă la care realizezi ce înseamnă trecerea noastră pe aici…

Seară frumoasă, dragilor!”, a scris Anca Țurcașiu.

„Cei mai frumoși!”, „O femeie minunată, viața să vă fie plină de iubire!”, „Până la urmă nimic nu e întâmplător”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali, potrivit .

„Ne completăm extrem de frumos”

Anca Țurcașiu a povestit cum e partenerul său și cât de fericită este alături de el.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos.

E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a mai spus artista.