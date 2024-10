Codin Maticiuc, declarații emoționante, cu ocazia aniversării fiicei sale: „Fetița bucurie și luna de pe cer, la mulți ani iubirea mea!”

, cunoscut atât pentru filmele sale, cât și pentru viața extravagantă pe care a afișat-o de-a lungul timpului, a lăsat pe toată lumea mască, după ce a postat un mesaj pe pagina sa de Instagram. Toată lumea știe că vedeta are o familie extrem de frumoasă, pentru că niciodată, nici el, nici soția sa, Ana Pandeli, nu s-au ferit să arate fanilor momentele frumoase pe care le petrec împreună. Cu toate acestea, mesajul pe care a ales să îl posteze Codin Maticiuc cu ocazia aniversării fiicei sale, în vârstă de 2 ani, i-a surprins și emoționat pe cei mai mulți dintre urmăritorii săi.

Codin Maticiuc și Ana Pandeli s-au cunoscut la o prezentare de modă, organizată de o prietenă comună, iar relația lor a devenit publică în 2021, la Gala Premiilor Gopo. Cea mai mare provocare din viața lor de cuplu a fost mutarea împreună, atunci când a trebuit să fie foarte atent ca această schimbare să nu-l afecteze pe băiețelul Anei, Dan, potrivit .

Decizia de a-și construi o familie a venit firesc, odată ce Ana a anunțat că este însărcinată cu fetița lor, Smaranda, în vârstă de 5 ani. Ulterior, familia celor doi s-a mărit, atunci când Ana a mai adus pe lume o fetiță, Ilinca, care recent a împlinit 2 ani.

Mesajele postate de Codin Maticiuc și soția sa pe Instagram

Codin Maticiuc și Ana Pandeli „s-au întrecut” în urări și declarații pentru micuța Ilinca, însoțite de imagini absolut delicioase.

„Inima mea Ilinca împlinește astăzi doi ani. Am descoperit că am mai multe inimi care bat și mă țin în viață. Inimi care mă umplu de bucurie. Inimi care mă pot durea. Ilinca budinca, fetița bucurie și luna de pe cer, la mulți ani iubirea mea! P. S. Nu pot să cred că de jumătate de an deja vorbești în fraze. Ești uimitoare.”, a transmis Codin Maticiuc, pe pagina sa de .

Și Ana Pandeli a scris un mesaj plin de declarații pentru fetița sa, subliniind cum prezența unui al treilea copil nu completează doar familia în care se naște, ci și vieța fiecărui membru în parte. Ana a mărturisit că experiența pe care a căpătat-o de la ceilalți doi copii fac ca viața de mamă să fie mult mai frumoasă și mai ușoară la cel de-al treilea.

„Au trecut 2 ani și nu mă miră. Nu mă întreb când au trecut. Pentru că n-am uitat nicio zi din ultimii doi ani. Pentru că n-am ratat niciun cuvânt nou rostit, nicio febră, nicio noapte dificilă, nicio lacrimă, niciun râset. Și nici n-am de gând să ratez prea multe de acum încolo. 2 ani de nod în gât și gol în stomac, 2 ani de iubire neobosită și nesfârșită, 2 ani de râsete și de strâns în brațe.

Al treilea copil e ceva foarte special. E toată dragostea pe care am simțit-o pentru primii doi, dar care părea că s-a schimbat și pe care eu o voiam înapoi. Toate zilele acelea în care mă străduiam să fac lucrurile bine pentru primii doi, doar că acum știam cum. Toate nopțile grele în care mă rugam să treacă mai repede, dar acum nu mă mai grăbesc pentru că nopțile suntem doar noi două și mai am atât de puțin din ele. Al treilea copil e dragostea încă vie a părinților, care părea că a pălit.

Ilinca, inima mea, tu ești zilele care mi-au definit povestea mai mult decât întreaga viață. Ilinca, dragostea mea, ești toate momentele superbe pe care le-am mai trăit, dar totuși atât de diferit. Ești zâmbetul curat de pe fața fratelui tău când te vede. Și dorul surioarei tale când nu e acasă, lângă tine. Și fluturii mei din stomac în fiecare moment din zi. Luna tatălui tău și cea mai veselă fetiță pentru oamenii care te cunosc.”, a scris Ana Pandeli.