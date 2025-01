CRBL, despre noile procedurile estetice pe care le urmează.  „Am intrat așa, într-o revizie”

După divorțul de Elena Viscu, s-a concentrat pe propria persoană și a început o serie de transformări pe care, spune el, și le dorea și planifica de mai multă vreme. Artistul a apelat la intervenții estetice pentru a îmbunătăți acele aspecte care nu îl mai satisfăceau la a modul în care arată.

Nu cu mult timp în urmă, CRBL a trecut printr-o operație de blefaroplastie, care s-a încheiat cu succes și a avut rezultul așteptat. Însă, artistul nu se oprește aici.

Într-un interviu oferit în cadrul Știrilor Antena Stars a vorit deschis despre intervențiile pe care le-a făcut până acum și ce alte schimbări ale aspectului fizic își mai planifică pe viitor.

Relația lui CRBL cu Olga, iubita lui cu 23 de ani mai tânără

CRBL are o frumoasă de dragoste cu o tânără din Republica Moldova de 23 de ani. Cei doi au renunțat la a se mai ascunde, iar acum fac furori pe rețelele de socializare de fiecare dată când postează ceva împreună.

După divorțul de mama fetei sale, artistul a început să simtă din nou fluturi în stomac, de data aceasta pentru Olga Guțanu, alături de care se bucură de o poveste de dragoste. În plus, după o perioadă lungă în care și-a dorit să facă mici schimbări care să-l ajute să-și îmbunătățească aspectul fizic, cântărețul a apelat, într-un final, la ajutorul medicilor esteticieni.

CRBL, despre intervențiile estetice la care a apelat

În 2025, nu numai doamnele și domnișoarele sunt atente la felul în care arată, ci și bărbații. CRBL este unul dintre artiștii de la noi care a decis ca, în ultimele luni ale anului trecut, să își îmbunătățească aspectul cu ajutorul unor operații estetice.

„Am intrat așa, într-o revizie, cu schimbări, aflu informații interesante, studiez, e bine. Am trecut peste operația asta de blefaroplastie și e bine. Am început un tratament de micropigmentare. Eu voiam demult să mă tatuez pe cap și am zis că dacă a apărut micropigmentarea, de ce m-aș tatua pe cap. Am început să studiez toată povestea asta și am avut o ședință deja. Am zburat până la Cluj să fac această intervenție. Am făcut prima etapă, mai am încă două”, a spus CRBL la Antena Stars, potrivit .

Alessia, fiica lui CRBL: „Tata, dar nu ți-e frică că o să te înșele, că e mică?”

CRBL și Olga au ținut povestea de iubire departe de ochii lumii în primele luni de relație. Chiar și acum, când o țară întreagă știe despre relația lor, fiecare dintre cei doi a amânat să facă cunoștință cu familia partenerului. Cu toate acestea, artistul recunoaște că „s-au mai liniștit apele” în ultima vreme.

Pentru a putea trăi povestea de dragoste cu Olga, CRBL este nevoit să ducă mai multe lupte. Pe de-o parte, este cea prin care încearcă să obțină acceptarea familiei Olgăi, iar pe de altă parte, CRBL trebuie să gestioneze trăirile Alessiei, fiica lui de 14 ani. Adolescenta crede că relația tatălui ei a început înainte de divorț, chiar și după ce au purtat mai multe discuții serioase, în care cântărețul a încercat să îi explice situația.

„Cu Alessia a fost foarte complicat să-i spun povestea. Foarte greu și trist și dureros. Nu mă crede (n.r. că a cunoscut-o pe Olga după divorț). Alessia m-a întrebat: „Tata, dar nu ți-e frică că o să te înșele, că e mică?”, a mărturisit artistul în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, potrivit .