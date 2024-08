CRBL, destăinuiri după divorțul de Elena: „Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu”

CRBL a explicat cum se simte după divorțul de Elena, femeia care i-a fost soție 16 ani și care i-a dăruit o fetiță. Cântărețul a spus că despărțirea a fost una pașnică și că se simte bine în postura de bărbat singur.

CRBL: E bine ca bărbat singur

„Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, Eu nu am avut război a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat. (…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi”, a spus cântărețul, potrivit

Întrebat dacă își va mai dori un copil după ce va avea din nou o relație stabilă, el a răspuns: „Nu, așa a fost de sus, Bărbosu așa a decis, noi doar ne-am adaptat. Nu are de unde să vină un al doilea copil, gata, nu mai vine niciun copil, atât!”.

CRBL și Elena s-au despărțit: O decizie deosebit de dificilă

CRBL și Elena au fost împreună aproape 20 de ani și au împreună o fetiță, pe Alessia Ecaterina, în vârstă de 14 ani.

Cântărețul la începutul lunii aprilie: „Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei. Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună”.