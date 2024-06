Cristina Ciobănașu a depășit cea mai grea perioadă din viața ei cu ajutorul unui psiholog. Actrița a suferit mult după despărțirea de Vlad Gherman

Vlad Gherman s-au despărțit de aproape doi ani, decizie care a șocat pe toată lumea. Actrița a vorbit despre această perioadă foarte grea și a povestit cum a reușit să nu cadă în depresie.

Despărțire depășit cu un psiholog

Cei doi au format un cuplu timp de 10 ani. Astfel că, atunci când s-au despărțit, Cristina Ciobănașu a simțit că va intra în depresie. Cu toate acestea, ei au decis să rămână într-o relație bună și să continue să lucreze împreună. Vlad Gherman a reușit să treacă peste acest episod greu și acum trăiește o poveste de iubire alături de Oana Moșneagu. Și Cristina Ciobănașu și-a găsit vindecarea în , scrie

Actrița a povestit că după despărțire a fost înconjurată de prieteni și familie, dar a simțit nevoia să apeleze la un psiholog care să o ajute să nu cadă în depresie. Ea spune că era mereu supărată pe propria persoană și că devenise cel mai mare dușman al ei.

„Îl am pe Alex (n.r care mă susține), am familie, prieteni, munca mă ține și ea pe linia de plutire, pentru că îmi oferă un scop, dar da, am apelat și la terapie, și nu doar ca să nu ajung în pragul depresiei (eram la limită), ci pentru că aveam senzația că nu fac nimic bine. Nu aveam încredere în ceea ce pot să fac și eram constant supărată pe mine, eram sigură că puteam face mai mult. Îmi doream să le fac pe toate perfect, și asta m-a secat de puteri. Am realizat că am nevoie de ajutor și am căutat un psiholog care să mă poată ghida”, a spus Cristina Ciobănașu.

S-a confruntat cu hate-ul primit de oameni

Ea spune că este mândră că nu s-a lăsat afectată de răutatea celor din jur, dar cel mai greu a gestionat hate-ul după ce s-a despărțit de Vlad Gherman.

„M-au afectat foarte mult comentariile răutăcioase, mai ales după despărțirea de Vlad. Dar a fost un punct în care am hotărât, pentru sănătatea mea emoțională, să nu le mai iau în seamă. Am realizat că, dacă eu sunt fericită cu alegerile pe care le fac pentru viața mea, nu mai are nicio importanță ce zice lumea. Iar atunci când se aruncă răutăți în direcția mea, nu mai stau să plec urechea, pentru că tot mie îmi fac rău”, a mai spus actrița.