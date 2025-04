Procesul de agresiune sexuală împotriva lui Sean „Diddy” Combs respins din cauza anonimatului reclamantei

Un proces intentat de o femeie care îl acuza pe Sean „Diddy” Combs de agresiune sexuală a fost respins de un judecător federal după ce reclamanta nu a reînscris plângerea sub numele său real. Cazul fusese depus în octombrie 2024 în Districtul Sudic din New York, iar femeia, cunoscută sub numele de „Jane Doe”, îl acuza pe mogulul muzical de la o petrecere din 1995, relatează revista .

Pe 31 martie 2025, judecătorul federal Lewis J. Liman a decis să respingă procesul, menționând că reclamanta nu a respectat termenul de 20 martie 2025, stabilit de instanță pentru a depune o plângere sub numele propriu. „Până pe 3 martie, reclamanta nu a depus o plângere cu numele propriu și nu a cerut o extindere de timp pentru a o face. Prin urmare, cazul este respins”, a declarat judecătorul.

Reacția echipei legale a lui Combs

În urma respingerii cazului, echipa juridică a lui Diddy a salutat decizia instanței. Avocații mogulului au subliniat faptul că, în ultimele luni, au fost depuse mai multe procese în care reclamantele au acționat sub anonimat, susținute de avocați care nu ar pune accent pe meritul legal al cazului, ci mai degrabă pe atragerea atenției media. „De luni de zile, am văzut caz după caz depus de persoane care se ascund în spatele anonimatului, promovate de avocați mai preocupați de titluri în presă decât de meritele legale”, se menționează în comunicatul echipei legale a lui Combs.

Tony Buzbee și pierderile anterioare în instanță

Reclamanta fusese reprezentată de Tony Buzbee, un avocat cunoscut care a mai reprezentat și alți clienți care îl acuză pe Combs de comportament inadecvat. Buzbee a fost deja implicat în cazuri în care s-au pierdut procese similare împotriva mogulului muzical. „Acesta este acum al doilea caz adus de acești avocați împotriva domnului Combs care a fost respins în întregime”, au adăugat avocații lui Diddy, referindu-se la pierderile anterioare în instanță.

Alte acuzații și procese în curs

În ciuda respingerii acestui caz, Sean „Diddy” Combs se află în continuare în fața unor acuzații grave. El a fost numit ca inculpat în mai multe procese care îl acuză de agresiune sexuală și comportament inadecvat. Mogulul muzical a negat constant aceste acuzații și a continuat să se apere în instanță.

Mai mult, Combs se confruntă cu acuzații penale într-un caz separat, fiind acuzat de crime sexuale, inclusiv și racketeering. Procesul său penal, care va începe în luna mai 2025, este unul de amploare. În prezent, Diddy se află în detenție la Brooklyn, după ce instanța i-a refuzat cauțiunea.

Un viitor incert pentru mogulul muzical

Respingerea procesului în cazul „Jane Doe” reprezintă doar un capitol într-o serie de proceduri legale complexe cu care se confruntă Sean „Diddy” Combs. Pe măsură ce se apropie procesul său penal, întrebarea care rămâne este dacă mogulul va putea să depășească această perioadă tumultoasă din punct de vedere juridic și personal. Rămâne de văzut cum vor evolua acuzațiile și procesele în curs, având în vedere că, deocamdată, Combs își menține pledoaria de nevinovăție.

Dacă dumneavoastră sau cineva apropiat este victima unui abuz sexual, nu ezitați să cereți ajutor. Este important să știți că nu sunteți singuri și că aveți dreptul la protecție și sprijin. Apelați numărul 0800 500 333 pentru a discuta confidențial cu un specialist care vă poate oferi consiliere și vă poate ghida în pașii necesari pentru a depune o plângere.