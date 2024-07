Cristina Spătar a dezvăluit cum a afectat-o moartea mamei sale: „Am rugat-o plângând să meargă la doctor...”

Cristina Spătar, din România, a dezvăluit cât de mult a afectat-o moartea mamei sale. De-a lungul timpului, vedeta a trecut prin mai multe greutăți, însă aceste momente au marcat-o cu adevărat, visând-o pe femeia care i-a dat viață și rugând-o să meargă la medic.

Cristina Spătar, despre cum a afectat-o moartea mamei sale

Vedeta a încercat să îi ofere mamei sale cele mai bune tratamente, pentru a-i alina suferința, motiv pentru care a fost foarte afectată de pierderea femeii care i-a dat viață. Cel mai greu episod a fost atunci când s-a mutat din provincie în București, pentru că vedea numai oameni duri și mincinoși. Mama ei a avut cancer la colon.

„Au fost niște lovituri mari în viața mea, dar dând timpul înapoi, mă gândesc că una dintre cele mai mari ale mele a fost pierderea mamei. E foarte dificil să poți gestiona și să mergi mai departe. Am ajuns de la provincie la București, lumea aici este dură și mincinoasă. Dumnezeu mi-a luat-o prea devreme, a avut cancer la colon. Mama era așa de bună, blândă, avea un suflet atât de bun, nu îți imaginezi.

Mă bucur că am moștenit o parte din felul ei de a fi și copiii mei au moștenit calitatea asta.

Am visat-o pe mama că moare, am rugat-o plângând să meargă la doctor. Acolo au constatat că are cancer în stare avansată. Noi nu am vrut să credem, chiar dacă ne-am umflat de plâns. A mai trăit trei ani foarte grei, dar în cele din urmă, Dumnezeu a vrut să o ia. Avea niște dureri groaznice și mi se rupea sufletul, în ultima perioadă eu am îngrijit-o. A fost destul de greu. Tata ne-a părăsit când a aflat că mama are cancer, pentru o doamnă, și-a găsit o companie”. a dezvăluit Cristina Spătar, potrivit .

