Cum a fost copilăria Irinei Rimes, în Moldova. Povestea inedită a cântăreței: „Pe mine și fratele meu a stat tot timpul povara...”

Irina Rimes este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate, din România. Nu de mult, în cadrul unei emisiuni, vedeta a povestit cum arăta copilăria în localitatea Izvoarele, Republica Moldova. Cântăreața în vârstă de 33 de ani a dezvăluit că a crescut împreună cu fratele ei, la țară.

Irina Rimes, amintiri inedite din copilăria sa

Cântăreața a povestit că, timp de șapte ani, cât a locuit în casa bunicilor, nu a ratat nicio năzbâtie. Amintirile îi aduc întotdeauna zâmbetul pe buze, chiar dacă nu a avut parte de răsfăț. Părinții ei au încurajat-o să-și continue pasiunea pentru muzică, lucru pe care l-a și făcut. În prezent, Irina Rimes este ascultată și îndrăgită de milioane de fani.

„Am făcut foarte multe prostii în copilărie. Eu am crescut cu fratele meu, la țară. Părinții noștri tot timpul erau ocupați cu tot felul de chestii. Amândoi fiind contabili, în timpul săptămânii lucrau la birou, iar în timpul weekend-ului ori munceau la pământ, ori, de la un timp, își luaseră niște magazine și le aprovizionau, lucrau la ele. Cumva, pe mine și pe fratele meu, a stat tot timpul această povară de a întreține gospodăria.

Am avut și porci, și vaci, și oi și capre. Să nu mai zic de găini, curci, rațe și gâște. Sunt foarte multe amintiri, dar mai mult fratele meu are amintiri de genul ăsta. Eu am amintiri cu frate-miu adică. Treaba noastră, a copiilor, era să paștem bobocii. De multe ori se pierdeau câte unul, doi, sau câteodată tot cârdul. Fratele meu suferea cel mai mult din cauza asta, că era cel mai mic. Îl vedeai umblând prin mahala, cerând boboci de la vecini.

Cam asta a fost copilăria noastră. Țin minte o pățanie. Vaca noastră a căzut într-o groapă foarte mare și a trebuit să o scoatem. În garaj aveam o gaură ca să poți să vezi sub mașină să lucrezi. Noi nu aveam voie să lăsăm animalele acolo. Și a căzut vaca acolo, au scos-o cu niște benzi de tras mașini. A fost greu și mi-a fost milă de ea, dar rugămintea mea cea mai mare era ca vecinii să nu îi spună mamei că s-a întâmplat asta pentru că îmi era frică că o să iau bătaie”, a povestit Irina Rimes, notează .

Ce spune Irina Rimes după trei ani de relație cu David Goldcher

În cadrul unui interviu, cu francezul David Goldcher. Cei doi trăiesc o adevărată poveste de dragoste, după ce s-au cunoscut în Franța, la o sesiune de studio. Tânărul a făcut sacrificii enorme pentru relația lor, având în vedere că s-a mutat pentru ea în România și s-a adaptat cu succes culturii de la noi.

„Eu! Normal că eu. Eu am fost o femeie-bărbat tot timpul, și în viața personală, și în casă, și în cariera mea. Nu că n-ar fi David destul de masculin. Doar că eu n-am nici răbdare și știu foarte clar ce-mi doresc. Sunt rare cazurile în care nu știu ce-mi doresc. Acolo, de obicei, e foarte mare haos. E rău. Dar, în general, cam știu”.

Mai apoi, David s-a mutat în România de dragul ei: „El și-a schimbat foarte mult viața de când noi doi am rămas împreună. El credea că doar vine în vizită și eu o să mă mut, încet-încet construindu-mi cariera în Franța. De fapt a fost invers. A făcut sacrificii destul de multe pentru relația asta”.

„La început mai greu (s-a acomodat – n.red.). A suferit și de depresia imigrantului, dar cu timpul a început să-i placă. Și-a făcut prieteni. A învățat că aici lumea este mult mai deschisă. A învățat foarte multe lucruri de la oamenii cu care s-a înconjurat. Și-a făcut o viață aici și separat de mine. Mă bucură treaba asta. Înseamnă că nu depinde total de mine”, a mai adăugat vedeta.