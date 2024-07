Cum arată soția lui Marius Șumudică: Liliana a atras toate privirile la nunta lui Denis Drăguș

, atacantul echipei naționale, dar soția lui, Liliana, a reușit să atrage toate privirile la petrecerea la care au participat sute de invitați.

Liliana Șumudică, îmbrăcată foarte elegant

Îmbrăcată extrem de elegant, soția cunoscutului antrenor a reușit să iasă în evidență destul de ușor, iar imaginile cu ea s-au viralizat în mediul online.

în București, iar Marius Șumudică a jucat un rol foarte important. Experimentatul tehnician a fost nașul atacantului echipei naționale, care a fost titular în toate partidele disputate de România la EURO 2024.

Liliana, soția lui Marius Șumudică, și-a luat în serios rolul de nașă și a reușit să atragă toate privirile, fiind îmbrăcată cu o rochie elegantă, roz, cu trandafiri. Aceasta a fost surprinsă în mai multe fotografii care au fost postate în mediul online, fiind foarte apreciate de către internauți.

Cum și-a cunoscut Marius Șumudică soția

Marius Șumudică a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pe Liliana, soția lui. Cei doi au o căsnicie fericită și au doi copii, o fată și un băiat.

„Era o discotecă aproape de niște cămine, ‘You and Me’ se chema. Am mers cu 7-8 inși, prieteni de-ai mei. Ea a venit acolo. Un prieten de-ai mei era prieten cu sora soției mele. Ea lucra la singurul magazin pe valută din România. Am luat-o cu mine și n-am mai lăsat-o, până la urmă. Acolo, ca să intri, te selectau… Trebuia să arăți într-un fel.

La discoteca de care vă spuneam, ea dansa cu o ciocolată în mână. Eu, cu caterinca, cu glumele mele, m-am dus și am luat niște ciocolată. S-a uitat urât la mine. Am zis că n-am cum s-o iert, e a mea, nu se poate, gata”, a spus, anul trecut, Marius Şumudică în Podcastul Tare de Tot.