Cum colaborează Andreea Bălan și George Burcea în creșterea fetițelor lor, după despărțire: „Au cumva două familii”

Andreea Bălan a povestit în cu fostul soț, George Burcea, mai ales că ambii și-au refăcut viețile cu alți parteneri. Andreea Bălan , iar George Burcea cu prezentatoarea Viviana Sposub.

Andreea Bălan, despre creșterea fetițelor Clara și Ella

„Victor are și el un băiețel și atunci înțelege și știe ce înseamnă. Are empatie și lucrul ăsta chiar ne-a legat foarte mult. De la început am stabilit că nu vom mai avea un alt copil, că nu ne dorim. Și se înțelege de minune cu Ella și Clara. Fetițele îl iubesc foarte mult și sunt foarte fericite când vine acasă câteva zile pe săptămână și se joacă împreună.

De asemenea, tatăl lor este încântat că eu am o relație atât de sănătoasă și că Victor e prezent în viața lor. Fetițele au parte de iubire din mai multe părți, ceea ce e un lucru minunat. Adică au cumva două familii unde pot merge”, a susținut Andreea Bălan, pentru Unica.

Cum te schimbă rolul de mamă

Artista a explicat și cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă: „Cred că orice femeie, până se devină mamă, face pentru ea lucrurile. Așa ar fi normal și firesc. În momentul în care ai copii, te gândești la acei copii ca prioritate în orice arie a vieții. Copiii sunt o prioritate, clar, mai ales pentru mame. Și chiar dacă eu mi-am continuat cariera și am revenit foarte repede pe scenă, altfel urci pe scenă, altfel câștigi și îți dorești acel succes, pentru a oferi mai departe copiilor tăi un exemplu în primă fază, dar și o viață mai bună”.