Cum s-a răzbunat o tânără pe fostul iubit pentru că a înșelat-o. Planul diabolic e de-a dreptul ireal: “Este un gest complet nebunesc și rău”

O tânără a povestit pe ce plan diabolic a folosit pentru a se răzbuna pe fostul iubit care a . Cititorii au rămas șocați când au citit ce a făcut tânăra.

Cum s-a răzbunat o tânără care a fost înșelată de iubit

Femeia a fost părăsită de iubit pentru o fostă parteneră, și, ca să se răzbune, s-a gândit să-și însceneze moartea.

Tânăra a scris un mesaj pe Reddit în care a povestit cum fostul iubit a părăsit-o pentru o femeie cu care în trecut formase o relație, conform .

„Acum șase luni fostul meu m-a părăsit pentru fosta lui, despre care îmi spunea că este abuzivă și că nu mai are sentimente pentru ea. Fără să-și ceară scuze sau fără să-mi ofere explicații, el m-a blocat peste tot și niciodată nu am mai auzit de el. M-a mințit cu totul și am aflat din întâmplare. A fost sfâșietor”, a scris tânăra.

„M-am gândit dacă știe ce mi-a făcut, dacă este conștient de durerea pe care mi-a provocat-o, dar în loc să-l caut și să-l implor să-mi ofere explicații, am picat într- o depresie adâncă și am încercat să-mi continui viața. Am decis, însă, că, în cazul în care mă va căuta vreodată, îi voi spune că am murit. Ca să regrete ce mi-a făcut”, a mai scris ea.

Ce au spus internauții când au citit ce plan diabolic a pus în aplicare tânăra

Tânăra a spus că a primit un mesaj din partea fostului prin care a vrut să își ceară scuze pentru felul în care s-a comportat.

„I-am răspuns ca și cum aș fi fost sora mea și i-am spus că familia mea a încercat să-l contacteze. I-am spus că am murit și că am lăsat un bilet cu numele lui. A părut șocat. Sper să se simtă cumplit”, a mai spus ea.

Cititorii de pe Reddit au fost de-a dreptul șocați de gestul tinerei. În majoritatea comentariilor oamenii au încercat să o îndemne pe aceasta să renunțe la astfel de idei și comportamente și să ceară ajutorul unui specialist.

„De ce te cobori la nivelul lui? Lasă-l în pace!”, „Găsește un terapeut bun!”, „Este un gest complet nebunesc și rău”, au fost câteva dintre comentariile lăsate.