Cum se înțelege Feli Donose cu noul ei iubit. S-a despărțit de tatăl fetei ei după 5 ani

ei după cinci ani de relație. Au hotărât că este mai bine pentru amândoi se meargă pe drumuri separate, dar nu a vrut să ofere prea multe detalii. După o perioadă de timp, și-a luat inima în dinții și a prins curaj pentru a începe de la zero o nouă relație.

Feli și-a găsit jumătatea

are un nou iubit și pare că se înțeleg foarte bine. Artista și-a vindecat rănile și se simte bine în compania noului bărbat care a apărut în viața ei, conform

„Sunt bine, am ieșit în lume. Am avut o perioadă aglomerată, dar sunt o femeie independentă și îmi fac programul cum vreau eu. Foarte multă lume mă întreabă cum sunt și sunt bine, lucrurile se așează în viața fiecăruia așa cum trebuie și la momentul potrivit. Până acum, e bine. Da, am avut un moment de sensibilitate și de deschidere în care am spus asta (n.r. că este într-o nouă relație). E bine, nu știu ce să spun altceva”, a spus Feli Donose.

Nu se aștepta să înceapă o nouă relație

Cântăreața a declarat că nu căuta o nouă relație, dar bărbatul a apărut în viața ei când se aștepta mai puțin. Dar, nu a vrut să ofere detalii mai multe despre noul său partener.

„Nu am căutat, asta mi se pare tare. Toate lucrurile se așează când nu cauți, când te liniștești, lucrezi puțin la tine, când nu ai așteptări, nu pui presiune pe tine, te bagi în lumea lui „trebuie”. Nu sunt chiar atât de siropoasă în relația mea. Nora e foarte bine, am lăsat-o la vecini. Fac tot posibilul să stau cât de mult acasă, nu-i nimic solicitant cu ea, îmi place să petrec timpul cu ea, aș face asta cât de des, dar cu mici pauze, pentru că e nevoie, ca să faci și altceva”, a mai transmis Feli.