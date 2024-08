Motivul pentru care Feli Donose s-a retras din muzică timp de un an: „Mai răruț că este mai drăguț”

Feli Donose, una dintre cele mai cunoscute, apreciate și , a explicat recent de ce a lipsit un an din muzică. De-a lungul timpului, Feli s-a făcut remarcată atât prin intermediul melodiilor lansate, printre care amintim „Promit”, „Când soarele răsare”, „Două Inimi”, „Bună de iubit”, cât și prin aparițiile sale pe scenele din țară.

Feli Donose a revenit în muzică cu piesa „Ne Iubim”

După un an de pauză, Feli Donose a revenit cu forțe proaspete și a lansat piesa „Ne iubim”, care a ajuns repede la inimile românilor, fiind ascultată de aproape 400.000 de persoane. că s-a retras din muzică timp de un an pentru că a vrut să fie alături de fiica ei.

„Mă ceartă producătorii, mă «ceartă» Smiley, care este mentorul meu și managerul meu până la urmă. Îmi zice că am atâta muzică de dat. Mă mai «ceartă» echipa mea de online care îmi spune tot timpul, și nu sub formă de laudă, că am atâtea de spus și eu stau așa acasă și nu spun nimic.

e pare că anul acesta, după un an de pauză, de care sincer simțeam nevoia puternic, m-am activat. Sunt trează de la ora 5:00 și ajung acasă la 10:00 seara, dar îmi era dor. Mă simt ca în perioada în care cântam foarte, foarte mult și bucuram de mine. Astăzi am uitat inclusiv că am copil, atât de despre mine a fost totul, ceea ce este minunat”, a spus Feli Donose pentru .

Ce a făcut Feli Donose în toată această perioadă în care a lipsit din muzică

Cât nu și-a mai dedicat timpul muzicii, Feli Donose a fost , pe care a încercat să o ferească de tehnologie.

„Încerc să o feresc cât pot. Adică îi dau acces la tehnologie, dar nu prea mult. Am mai avut perioade în care îi mai lăsam telefonul sau o lăsam la desene animate, dar când era răcită acasă și se mai plictisea. Vedeam că își schimbă comportamentul, o ia așa un pic…Și atunci am zic că mai răruț că este mai drăguț”, a mai spus Feli, potrivit sursei citate anterior.