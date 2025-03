De ce Feli Donose nu a terminat liceul: „Alegerile mele nu sunt cele mai sănătoase, trebuie să ai un strop de nebunie și curaj”

Feli Donose a dezvăluit că nu a terminat liceul deoarece a simțit că misiunea ei e să facă muzică. Ea a spus că a avut „un strop de nebunie și curaj” să ia această decizie și, cu toate că timpul a demonstrat că e o artistă desăvârșită, uneori încă simte „o mare frustrare și un gol imens” pentru că nu și-a continuat studiile.

Feli Donose explică de ce nu a terminat liceul

„N-am vrut să trăiască ca mine (n.r.: fiica ei). Mă voi ataca și mă voi enerva și voi spune că eu sunt mama ta și nu-ți permit să spui că nu-ți trebuie liceu. Nu știu ce-o să fac, pentru că, pe deoparte, pot să înțeleg dacă vii și îmi spui de ce nu și văd că ai de ce să nu, poate te susțin. E o luptă foarte mare aici pentru că am o mare frustrare și un gol imens din adolescența mea că nu am terminat liceul, deși eu am ales.

Eu știu că nu am terminat liceul de încuiată ce sunt și știu că face parte din procesul meu, din misiunea mea de a face muzică. M-am trezit cu alegerile mele. Nu sunt cele mai sănătoase, trebuie să ai un strop de nebunie și curaj. Din fericire, le-am avut pe amândouă. Dacă aș vedea că ar fi un sens cu potențial, nu cred că aș opri-o. În același timp, frustrarea mea și neîmplinirea adolescenței mele ar opri-o. Dar nu vreau ca viața ei să fie despre mine, pentru că nu facem copii pentru noi”, a spus Feli Donose în podcast-ul Ilincăi Vandici, potrivit

Feli, despre fiica ei: Cred că ar fi o actriță desăvârșită

„Sunt genul de părinte care știe să spună ferm „Nu”. Nu am crezut că o să fac asta vreodată, dar cred că fac o treabă bună în rolul de mamă și îmi place că Nora Luna e un copil atât de înțelegător și de înțelept încât înțelege împletirea dintre viața personală și profesională, adică deja știe când mă duc la concerte, când mă întorc.

Îi place filmul, îi place muzica și tot ce înseamnă artă, adică îi place tot ce înțelege ea arta până acum (…) O voi sprijini în orice decizie va lua. Cred că ar fi o actriță desăvârșită, pentru că e o manipulatoare și o dulcică și cred că ar fi o actriță de succes”, despre fiica ei.