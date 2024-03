Cum se simte Feli Donose la un an de la divorțul de tatăl fiicei sale / Ce mărturisiri a făcut artista: „Speră să ne împăcăm, că e copilul la mijloc”

și cunoscute artiste din România, a făcut, la un an distanță de la despărțirea de Cătălin, tatăl fiicei sale, câteva mărturisiri neașteptate. De-a lungul timpului, Feli s-a făcut remarcată atât prin intermediul aparițiilor sale la TV, cât și pe marile scene din România.

Printre cele mai cunoscute piese lansate de ea se numără „Creioane Colorate”, „Preț pe sentiment”, „Omule deschide ochii” și „Banii n-aduc fericirea”.

Fiind o persoană publică, Feli a reușit să își construiască o comunitate de-a dreptul impresionantă pe Instagram, fiind urmărită de peste 550.000 de persoane.

Feli Donose, mărturisiri neașteptate la un an de la despărțirea de tatăl fiicei sale

Anul trecut în luna decembrie, Feli anunța că dintre ea și Cătălin s-a încheiat, după 5 ani în care au fost alături unul de celălalt. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au decis să păstreze o relație cât mai bună de dragul fetiței lor, Nora Luna.

„Ziua în care am anunțat divorțul de tatăl fetiței a fost cea mai grea pentru mine. Îmi era frică de părinții noștri, mă gândeam să nu îi rănim, ei nu înțeleg că s-au schimbat vremurile și la un moment dat trebuie să te rupi.

Mama speră să ne împăcăm, că e copilul la mijloc. Am început să mă gândesc la mine și am zis că dacă am făcut acest pas a fost să fie Nora Luna bine. În momentul în care am postat mesajul cu despărțirea am bufnit în plâns”, a mărturisit Feli Donose, pe Instagram.

Cum se descurcă Feli Donose ca mamă singură

După divorțul de Cătălin, Feli Donose și-a dedicat timpul fetiței sale, Nora Luna. De atunci, ea a fost nevoită . La început, ea nu a vrut să facă dezvăluiri despre rolul de mamă singură, însă, la un moment dat a vorbit și despre acest subiect.

„Sunt genul de părinte care știe să spună ferm „Nu”. Nu am crezut că o să fac asta vreodată, dar cred că fac o treabă bună în rolul de mamă și îmi place că Nora Luna e un copil atât de înțelegător și de înțelept încât înțelege împletirea dintre viața personală și profesională, adică deja știe când mă duc la concerte, când mă întorc”, a spus Feli Donose.