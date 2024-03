Cum se înțelege Sore cu tatăl fiicei sale după despărțire: „Nu mă plâng...” / Cine o mai ajută la creșterea lui Erin

Sore a dezvăluit într-un interviu pentru Revista detalii cu privire la relația cu tatăl fiicei sale, Mircea Julean, după despărțirea lor neașteptată. Cu o abordare matură și dedicată, cei doi părinți rămân implicați în creșterea micuței Erin, potrivit spuselor acesteia.

„E un tată extrem de implicat”

În ciuda separării, și Mircea Julean păstrează o relație specială, concentrată pe bunăstarea fiicei lor, Erin.

Artista evidențiază implicarea profundă a lui Mircea în viața micuței, subliniind că, în ciuda schimbărilor personale, Erin este prioritatea principală pentru amândoi.

„Ne înțelegem foarte bine, e un tată extrem de implicat, atent și iubitor. e un copil norocos pentru că are doi părinți care o iubesc enorm și pentru care ea este prioritatea numărul 1”, a declarat Sore.

Cine o mai ajută pe Sore la creșterea fiicei sale

Chiar dacă este singură acum, afirmă că se simte susținută de apropiații săi, iar pe lângă sprijinul activ al lui Mircea Julean, bunicii și bona lui Erin rămâns sprijinul ei pentru creșterea micuței.

„Sunt un om iubit, am oameni buni alături de mine. Implicarea lui Mircea este foarte mare, apoi am bona, bunici… Nu mă plâng absolut deloc, am timp și loc să îmi îndeplinesc și eu visele mele, ceea ce este minunat”, a mai spus artista.

Într-un alt context, Sore promite ca anul 2024 să fie unul plin de energie și inspirație. Fără a dezvălui prea multe detalii, artista exprimă entuziasmul pentru proiectele muzicale viitoare și mulțumește fanilor pentru susținere.

„2024 va fi un an plin, asta e clar. Am multă energie, forță și inspirație să îmi realizez planurile, de pe toate zonele în care activez, și vreau doar să vă mulțumesc pentru susținere!”, le-a transmis Sore fanilor ei.