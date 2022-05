Cum se simte Valentin Uritescu după ce a fost internat de urgență: „Nu este intubat, este în stare gravă”

Valentin Uritescu trece prin clipe teribile. Celebrul actor a fost internat de urgență la spital. Vedeta suferă de o boală cumplită. Acesta a ajuns pe mâna medicilor într-o secție de Terapie Intensivă a Spitalului Pantelimon.

Valentin Uritescu, internat de urgență

„Actorul este îngrijit într-o secţie de Terapie Intensivă. Nu este intubat, este în stare gravă, însă are aceste probleme din cauza afecţiunilor neurologice mai vechi.

Înainte să ajungă la spital el s-a aflat într-un centru de îngrijire. Practic, , asta ne-au spus surse medicale.

Marele actor are 80 de ani şi suferă de o boală asemănătoare cu Parkinson, încă de la vârsta de 33 de ani.

Vorbim despre o boală degenerativă care afectează sistemul nervos şi care se manifestă prin mişcări involuntare şi necontrolate. Tocmai din cauza acestor probleme de sănătate, actorul s-a retras de pe scenă”, informează

Valentin Uritescu nu a putut să trăiască cu gândul că îi distruge viața. Actorul a avut și gânduri sumbre. Uritescu voia să se sinucidă, însă, a rămas în viață și luptă în continuare.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. ‘Ai Sindrom Extrapiramidal!’ Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă”, a mărturisit actorul Uritescu.