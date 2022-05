Valentin Uritescu, internat de urgență la spital. Actorul suferă de o boală cumplită

Valentin Uritescu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din lumea teatrului românesc. Artistul trece acum prin momente de groază. Acesta a fost internat miercuri, 11 mai, la Spitalul Pantelimon. Medicii luptă pentru viața actorului.

Valentin Uritescu, la un pas de moarte

Celebrul actor, Valentin Uritescu, La 80 de ani, vedeta se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Uritescu suferă de o boală asemănătoare cu Parkinson. Aceasta i-a fost depistată la vârstă de 33 de ani. Boala afectează „sistemul nervos și se manifestă prin mișcări involuntare și necontrolate la nivelul membrelor și capului”, notează

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. ‘Ai Sindrom Extrapiramidal!’ Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă.

Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: ‘Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!’. Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el”, a mărturisit acum ceva timp Valentin Uritescu, citat de

Valentin Uritescu nu a putut să trăiască cu gândul că îi distruge viața. Actorul a avut și gânduri sumbre. Uritescu voia să se sinucidă, însă, a rămas în viață și luptă în continuare.