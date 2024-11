Cuza de la Noaptea Târziu lămurește speculațiile cum că ar avea o iubită. Ce spune despre viața sa personală

pare să fie burlac pentru că de ceva vreme nu s-a mai afișat cu nicio iubită, ceea ce a făcut fanii să se întrebe dacă și-a făcut sau nu vreo prietenă între timp. El se axează pe carieră și pe proiectele viitoare, de aceea a făcut ca planul sentimental să nu mai fie atât de important.

Are sau nu Cuza iubită

apărut în public cu nicio dată, până luna trecută, când se zvonea că are o iubită cu care nu se prea afișa, informează

El spune că deși își dorește să aibă o parteneră nu se grăbește, mai ales că este mereu ocupat și nu ar avea timp să îi acorde suficientă atenție potențialei iubite. În plus, prezentatorul TV este o fire discretă și a învățat să nu își expună viață personală, dar nu este nici genul de persoană care să țină o relație secretă dacă ar avea.

„Motivul pentru care nu m-am mai afișat cu vreo domnișoară este pentru că nu m-am mai întâlnit, pentru că am foarte multă treabă, dar când va fi, pentru că am și eu viața normală a unui om care întâlnește diverși oameni… Când voi întâlni domnișoara și voi simți că ea ea, să fiți convinși că primul loc unde va apărea va fi la mine pe story. Nu am din astea cu secretizări, să nu știe lumea că suntem împreună. Dacă suntem bine și suntem fericiți, nu mai contează, adică nu fac parte din categoria oamenilor cărora nu le știi iubita”, a spus Cuza de la Noaptea Târziu.

Motivul pentru care nu ar vrea acum relație

Cu toate acestea, prezentatorului TV îi este bine singur pentru că își dorește să pună cariera pe primul loc, mai ales că succesul lui este în trend ascendent.

„Focusul e pe cariera și pe toate lucrurile bune care mi se întâmplă și nu am timp. O relație se construiește, nu o câștigi la loz, ai luat-o de mână și de aici încolo, gata, tu trebuie să fii lângă mine fără timp, cu toane, cu tot”, a mai spus prezentatorul de la Super-Neatza.