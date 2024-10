De ce s-au despărțit Mario Fresh și Alexia Eram? Dezvăluirile artistului: „Următoarea iubită va fi mai...”

După o relație de opt ani, Mario Fresh și au decis să se despartă, ceea ce a surprins multă lume. Recent, artistul a explicat care au fost motivele care au dus la această separare.

Ce mesaj a postat Mario Fresh

Artistul a publicat recent un mesaj pe paginile sale de socializare în care a specificat că își dorește ca viitoarea sa iubită să nu aibă defectele pe care le-a perceput la Alexia, conform

este un răspuns indirect la speculațiile privind motivele despărțirii, lăsând să se înțeleagă că nu i-a fost ușor să treacă peste relația de opt ani cu Alexia. „Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțini foști, mai puțin supărăcioasă…”, scrie Mario în postarea sa, lăsând să se înțeleagă că tensiunile și frustrările din relație au fost parte din motivul despărțirii.

Următoarele versuri continuă cu un mesaj plin de speranță pentru viitor și arată că artistul își dorește o parteneră care să fie mai puțin complicată emoțional și să aibă o viață personală mai stabilă.

Cum a reacționat Alexia Eram în spațiul public după despărțire

Fiica Andreei Esca a reacționat la despărțire printr-o scurtă escapadă la Paris. De asemenea, Alexia și-a anunțat fanii că este gata să înceapă un nou capitol, anume să își deschidă propriul brand de haine.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.