Ce-a pățit Mario Fresh, în Dubai, după despărțirea de Alexia Eram. Artistul, urmărit de ghinion (FOTO)

a plecat în vacanță în Dubai, după ce s-a despărțit de Alexia Eram, fiica Andreei Esca. Vestea i-a luat pe toți prin surprindere.

Ce i s-a întâmplat lui Mario Fresh în Dubai

Însă, se pare că artistul are parte de ghinioane în vacanța din Dubai.

Chiar el a dezvăluit, pe Instagram, că a primit mai multe amenzi în Dubai, toate într-o singură zi! Mario Fresh a subliniat faptul că nu a primit atât de multe sancțiuni în toți cei 7 ani de condus în România.

„Am luat azi amenzi în Dubai cât nu am adunat în 7 ani de permis în România (…) Mai bine îmi luam 10 porci…”, a scris Mario Fresh pe Instagram, la secțiunea de InstaStory.

Mario Fresh și Alexia Eram, separare după 8 ani de relație

Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit după o relație de 8 ani, potrivit .

Vestea despărțirii a fost confirmată și de artist.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment. Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă.”, a scris artistul, pe Instagram.

Ce mesaj a transmis Alexia, după despărțirea de Mario Fresh

În timp ce toată lumea aștepta o reacție din partea Alexiei , ea a anunțat că este gata să pornească pe un drum nou și și-a lansat propriul brand de haine.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.