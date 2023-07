De ce și-a scos Dorian Popa toți banii din bancă: „Eram un terchea berchea!”

„A venit pandemia și eu eram un terechea berchea în ceea ce privește finanțele, eram un copil care începea să pună mâna pe bani. M-am trezit într-o dimineață și am zis: >”, a spus .

Astfel, artistul și-a scos atunci toți banii din bancă și a decis să investească în locuințe. Așa a reușit el să aibă un succes atât de mare în domeniul imobiliar și să dețină atât de multe case în prezent, relatează Spynews.ro.

De unde a început artistul să investească

Dorian Popa a povestit și de unde a început el să investească. Artistului nu i-a fost ușor la început, deoarece băncile nu voiau să-l ajute, fiind cântăreț, iar el a trebuit să se ridice de unul singur.

„M-am apucat de casa mea pe care nici măcar nu știam dacă o s-o termin în urma refuzului constant de la bănci. Eram un puști, aveam 27-28 de ani, voiam să-mi iau și eu o căsuță, simțeam că pot. Aveam vreo 50.000 de euro strânși, motiv pentru care mă gândeam că mă pot descurca cu ce îmi mai dă banca și din pricina faptului că noi în cadrul ăsta, în domeniul ăsta artistic, nu avem constanță în contracte, la noi nu există perioadă nedeterminată. Nu am primit de nicăieri, m-au făcut sărac în toate felurile posibile și umblam cu un vraf de acte în mașină… În momentul ăla mi-am luat un teren și am început să construiesc”, a explicat el.