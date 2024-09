Delia a fost aspru jignită. Cum a reacționat vedeta: „Am fost finuță când am zis asta”

iubitoare a drumețiilor și a vacanțelor, drept pentru care a participat la un eveniment numit „Omu Marathon”, un concurs de alergare. Acesta este și motivul pentru care cântăreața a fost jignită de către un urmăritor.

Ce i-a spus un urmăritor

plimbările în natură, iar ori de câte ori are ocazia nu ezită să nu meargă într-una. În plus, este o mare fană și a excursiilor exotice, dar și a celor mai puțin cunoscute. De aceea, a participat la un concurs de alergare montană, conform

Vedeta a împărtășit momentul cu fanii săi din mediul online, dar a primit o jignire foarte aspră din partea unui urmăritor. Acesta consideră că femeile nu au ce să caute la un astfel de eveniment.

„Ce înseamnă ca soțul să nu își facă treaba în dormitor”, i-a scris cineva Deliei.

Reacția Deliei

Cântăreața nu a putut să nu îi ofere o replică, simțindu-se deranjată de remarca acestuia. Ea a explicat că și femeile au dreptul de a participa la astfel de concursuri sportive.

„Stai puțin. Ce? Poftim? Stai, pentru comentariul ăsta trebuie să îmi desfac părul să avem o discuție. Ok. Nu există niciun alt motiv pe lumea asta ca o femeie să participe la o cursă de tip semimaraton, sau maraton, nu e niciun alt motiv decât că e ne***… Adică încerc să îmi dau seama câți concurenți am fost, bănuiesc că la bărbați nu se pune, ei aleargă pentru că sunt pasionați, doar femeile sunt ne*** care aleargă. La bărbați e ok, nu?

Ce femeie e aia care aleargă? Cum adică, ce motiv ai să alergi? Nu te … bărbatul acasă? De ce alergi? Alergi după…? Totul se rezumă la sex, tot ce este în jurul unei femei este despre sex. Atât reprezintă în mintea unora probabil. Adică, dacă a părăsit locul de spălat vasele și a îndrăznit să aibă vreo pasiune, vreo chemare către ceva, vreo curiozitate despre lume, despre călătorii… Îți dai seama, dacă se duce pe munți și-o caută, se duce pentru…

Îmi pare rău că existați. Am fost finuță când am zis asta, putea să fie mai rău de atât, dar chiar îmi pare rău”, a ținut să spună Delia.