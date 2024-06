Delia Matache, despre decizia de a nu avea copii: „Îl cari toată viața ta după tine, nu scapi de el niciodată” / Ce spune mama artistei

Cunoscută cântăreață a adus din nou în atenție decizia ei de a nu avea copii, afirmând că aceasta este motivată de stresul pe care l-ar implica și responsabilitatea pe care o consideră copleșitoare.

Declarațiile au fost făcute într-un podcast realizat de Răzvan Exarhu, unde artista a vorbit deschis despre opțiunile sale de viață, relatează .

Vezi această postare pe Instagram

„N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o”

Într-un moment de sinceritate într-un LIVE pe acum un an, artista a răspuns că nu își dorește copii. Aceasta a stârnit discuții și critici, dat fiind statutul ei de model în carieră și viața personală reușită alături de soțul ei, .

Recent, a subliniat că declarația privind absența dorinței de a avea copii nu a fost o alegere spontană, ci o reacție la întrebările fanilor săi.

„Nu m-am apucat să spun, nu a fost o declarație: «Nu vreau să fac copii». Nu, am fost întrebată. N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o, a fost o chestie interactivă cu oamenii (n.red.: în timpul unui LIVE pe TikTok)”, a explicat Delia, conform

Delia a mai dezvăluit că și mama ei i-a exprimat recent susținerea pentru această decizie.

„Ai avut dreptate. Mai bine așa, stai fără stres. Faci ce vrei tu”, i-a spus .

Stresul și responsabilitatea pe termen lung

Artista a evidențiat perspectiva sa asupra maternității, afirmând că consideră un copil o responsabilitate pe termen lung, care aduce un nivel constant de stres.

„Eu cred că n-aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare, enormă, pe umeri. Mi se pare că e o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața ta cu acel copil, cu acea ființă, cu acel suflet.

Îl cari toată viața ta după tine, nu scapi de el niciodată, decât când mori. Chestia asta mă panichează”, a explicat .

Delia a subliniat că, în ciuda poziției sale, nu încurajează pe nimeni să nu aibă copii, recunoscând că fiecare individ are propriile valori și experiențe.

Cu toate acestea, a respins ideea că afirmațiile sale ar putea influența negativ deciziile altora privind familie. Artista își exprimă convingerea că fiecare persoană trebuie să facă alegerile care îi aduc fericire și împlinire personală.

„În continuare cred că nu vreau să am copii. N-am încurajat oamenii (n.red.: să nu facă, la rândul lor, copii).

Mi s-a spus că greșesc pentru că sunt un model și dacă eu zic să nu facă copii, oamenii chiar n-o să mai facă și o să fim mai puțini. Cum ar fi să fie așa? N-am zis niciodată asta, faceți”, a spus cântăreața.