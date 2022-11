Delia, o nouă postare controversată pe Instagram: „Energia feminină și cea masculină nu există”

Delia a făcut noi declarații controversate pe social-media, în stilul ei caracteristic.

Aceasta susține că genul feminin și cel masculin sunt o invenție.

Ce a postat artista pe Instagram

„Energia feminină și „ ” sunt strâns legate de valorile atribuite genurilor feminin și masculin iar genurile sunt doar un construct social. Adică sunt inventate în urma negocierii sensului lor de către societate. Mai pe scurt nu sunt reale. Totul e o piesa de teatru.

Tu fă ce simți că e bine pentru spiritul tău și nu te împiedica în etichetele lor. People are so complex and fluid. Dați skip la orice guru spiritual bășit care vă zice că energia feminină înseamnă sa fii caring, sa fii supusă și energia masculină înseamnă aserțiune, inițiativă și control asupra energiei feminine”, se arată în postarea redistribuită de Delia pe Instagram, potrivit .

Delia a fost criticată în repetate rânduri

Cu puțin timp în urmă, Delia a fost criticată public pentru că a afirmat că nu vrea să facă copii, deoarece sunt foarte mulți oameni pe pământ, că fac rău planetei.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi.”, a spus Delia la acel moment pe rețelele de socializare.

Aceasta și-a argumentat decizia spunând că oamenii fac mult rău: „consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”.

Mircea Badea a reacționat atunci la comentariile ei și i-a luat apărarea spunând că „Nu e nevoie de justificări dacă vrei sau nu să faci copii”. În același timp, el a criticat argumentul artistei și a zis că atunci când decizi să ai un copil nu faci asta nici pentru țară, nici pentru planetă. „L-ai întrebat dacă vrea pe planeta asta? Nu. Decizia de a face un copil este egoistă”, a adăugat el.