Prin ce momente de cumpănă a trecut Delia în vacanța la munte

Delia și soțul său au plecat într-o binemeritată vacanță la munte, pe plaiuri românești de această dată. a plecat într- o drumeție cu două telefoane, dar s-a întors doar cu unul. Însă imediat ce și-a dat seama că și-a pierdu telefonul, artista a plecat în căutarea lui.

Delia și-a pierdut telefonul într-o drumeție

În urmă cu două zile, cântăreața a plecat pe munte alături de soțul ei. Însă ieri, din cauza evenimentului neplăcut artista a fost nevoită să refacă traseul parcurs, pentru a putea să-și găsească telefonul rătăcit.

„Mi-am pierdut telefonul pe munte, alaltăieri, pe traseu. Am plecat cu două, m-am întors cu unul. Ieri a trebuit să refac același traseu pe care l-am făcut alaltăieri, ca să mă duc să îmi recuperez telefonul, pentru că este foarte bun și țin la el. L-am găsit în vârf de munte, unde am stat la un viewpoint.

Faza interesantă e că am avut trei repere ca să îl găsesc. M-am uitat în niște poze din telefonul celălalt ca să văd unde ne-am oprit, am încercat să recapitulăm tot ce am făcut … pe unde am stat, pe unde am mâncat, pe unde am admirat, pe unde am pozat, un fel de reconstituire a traseului. Am refăcut traseul, am ajuns în punctele cheie și am căutat și am tot căutat și l-am găsit”, a spus Delia, pe rețelele de socializare.

Cum e reușit Delia să-și recupereze telefonul: „Am avut noroc”

Din fericire, Delia și-a recuperat telefonul după ce a refăcut traseul parcurs, datorită poziționării acestuia, mai exact pe vârf de munte. Se pare că jurata de la ”iUmor” a plecat în căutarea telefonului, îndrumată de fotografiile realizate în drumeție, și l-a găsit exact zona în care s-au odihnit.

„Am avut noroc că nu a plouat peste noapte, a stat telefonul cuminte, pe o culme era, fix pe o culme, cu fața în jos. Era atât de bine pus și atât de în afara traseului, că și dacă ar fi trecut oameni, nu l-ar fi văzut nimeni, niciodată. Cred că rămânea telefonul acolo ani de zile, efectiv. Funny a fost că a trebui să dau zoom, să vedem unghiul din care a fost făcută poza, ca să ne dăm seama pe unde am stat, că nu ai cum să îți dai seama de un munte, între ce stânci ai stat, cauți acul în carul cu fân. Am luat fiecare loc la puricat și am comparat pozele. A fost funny că l-am găsit.

Eu plec cu câte două telefoane la mine. Cu unul fac poze și filmez mai mult, iar pe celălalt îl folosesc ca pe un telefon și pierdusem unul, dar și celălalt era activ, că și cu celălalt făceam poze, adică lucram simultan pe două telefoane”, .