Demi Moore spune că după ce a primit 12,5 milioane de dolari pentru filmul „Striptease” a fost atacată pentru că ar fi câștigat la fel ca bărbații actori

a devenit cea mai bine plătită actriță din lume când a câștigat o plată pe zi de 12,5 milioane de dolari pentru „Striptease” din 1996 și atunci au și început și atacurile asupra ei.

Demi Moore spune că și atunci, exact ca acum, i se părea normal să câștige cât câștiga Bruce Willis

În timpul unei discuții la podcastul „The Interview” al The New York Times”, actrița și-a amintit că oamenii încercau să o doboare de îndată ce a început să câștige un salariu care rivaliza cu cel al actorilor bărbați.

„Ei bine, cu „Striptease”, parcă aș fi trădat femeile, iar cu „G.I. Jane, era ca și cum aș fi trădat bărbații”, a spus Moore. „Dar cred că partea interesantă este că atunci când am devenit cea mai bine plătită actriță – în acel moment, au încercat cu toții să mă doboare? Nu iau asta personal.

Cred că oricine ar fi fost în situația de a fi prima care a obținut acest tip de egalitate al salariului ar fi fost probabil atacată. Dar pentru că am făcut un film care se ocupa de lumea stripteas-ului și a corpului, am fost extrem de rușinată.”

Moore a fost căsătorită cu colegul său Bruce Willis atunci când a jucat în filmul „Striptease” și, deși nu și-a comparat niciodată cariera cu a lui, era conștientă de salariile pe care le câștiga pentru filmele sale și i s-a părut cinstit să câștige cât a câștigat cu „Striptease”, potrivit .

„Nu era vorba să mă compar cu el. Da, vedeam cu cât era el plătit”, a spus Moore. „A fost într-adevăr mai mult despre: „De ce n-ar trebui să iau aceeași sumă de bani?

Dacă fac aceeași cantitate de muncă, de ce n-aș fi plătită la fel pentru ea?’ Sau când am fost pe coperta pentru Vanity Fair însărcinată. Nu am înțeles de ce era atât de mare lucru, de ce femeile când erau însărcinate trebuiau ascunse? De ce trebuie să negăm că am făcut sex? Asta e teama, corect, că, dacă îți arăți burtica, asta înseamnă că, Doamne, ai făcut sex.”