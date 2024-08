Din ce câștigă Mihai Trăistariu 120.000 de euro pe an. Artistul a spus că vrea să-și extindă afacerea: „Nu mai fac față”

o duce extrem de bine pe plan financiar. Artistul a mărturisit ce venituri are anual. În total, are șase apartamente, pe , toate închiriate până în toamnă, care îi aduc 35.000 de euro, la finalul sezonului estival. De asemenea, și la capitolul concerte stă bine, are în fiecare seară, la malul mării, dar și în provincie.

Din ce câștigă Mihai Trăistariu peste 120.000 de euro pe an

Trăistariu a precizat pentru că la finalul sezonului estival încasează, după ce achită toate taxele și cheltuielile, în jur de 35.000 de euro numai din turism.

Însă, cele mai mari venituri vin din concerte aproximativ 60.000 de euro pe an. În total, artistul a menționat că are un profit de 120.000 de euro pe an.

„După ce plătesc toate cheltuielile, numai din tursim îmi rămân 35.000 de euro, la începutul toamnei. Din concerte, fac pe an cam 60.000 de euro. Cel mai bine e în timpul verii. Și cu școala de muzică, pe are o am de zece ani, deci din cele trei venituri am un profit de 120.000 de euro pe an.

În fiecare zi am la mare concerte, la resorturi, apoi în weekend plec prin țară, la festivaluri, la nunți, la botezuri”, a declarat Mihai Trăistariu pentru .

Mihai Trăistariu vrea să-și extindă afacerea

Artistul a precizat că vrea chiar să-și extindă afacerea cu închirierile de apartamente, dat fiind faptul că, zilnic, e nevoit să refuze câte două-trei familii.

„Mi-a mers perfect. Și cu turiștii, și cu concertele. Până pe 6 septembrie, nu am nimic liber. Trebuie să refuz zilnic două-trei familii. Și mi-e ciudă. Și chiar mă gândesc să mă extind, pentru că nu mai fac față. Dacă mai aveam zece apartamente, le dădeam și pe astea. În iulie și-n august dau cu 350 lei pe noapte apartamentul, n-am mărit tarifele. Vreau să-mi mai fac o pensiune sau un hotel. Fie să cumpăr unul sau să iau teren.

Ori le vând pe astea, ori fac un credit…Mi-aș face ceva gen residence, unde turiștii să poată să-și și gătească.

Vreau să-mi fac și casa mea pe pământ. Vreau la casă, eu stau la apartament. Și am și pisicile și cățeii”, a mai declarat Trăistariu.