Dorian Popa și-a făcut un cadou extravagant! Câți bani a „spart” vedeta

Eforturile lui Dorian Popa de a construi un complex de case au început să dea roade, deoarece artistul a vândut prima sa locuință. Dorian și-a propus să nu facă extravaganțe în timp ce proiectul este în curs de finalizare și a ținut promisiunea, dar a decis să se răsfețe cu un cadou de Crăciun în valoare de 65.000 de euro.

Dorian Popa se răsfață la maxim

Dorian Popa a muncit mult pentru a începe un business pe care l-a studiat cu atenție și, când a considerat că este pregătit, s-a apucat de treabă. El și-a propus să construiască un cartier de case și a reușit să vândă prima casă chiar în preajma Crăciunului.

”Am promis, acum ceva vreme, când cu facturile alea uriașe, că până nu închei cu cartierul, nu mai fac nicio cheltuială de asta. (…).

Are 33 de karate, diamante de culoare E și F, cu aur galben. Nu l-am cumpărat din banii de pe casa vândută, că durează până intră în cont. Dar vânzarea primei case a fost declanșatorul, pentru că eu am și o zicală: primii bani pe care-i câștigi dintr-un business trebuie reinvestiți tot acolo.

Colierul e din agoniselile mele. Dar, cum am amintit de promisiune, uite, pentru că astăzi am semnat prima vânzare, am zis, hai, mă, să fie într-un ceas bun și mi-am luat colierul”, a precizat Dorian Popa pentru

Dorian Popa pune accent pe calitate, nu pe cantitate

Dorian Popa se numără printre cei mai populari vloggeri și artiști din mediul online. „Domnul Hâtz” a muncit din greu pentru a ajunge la cifrele din prezent, însă realitatea nu coincide deloc cu online-ul. În viața reală, Dorian poate număra pe degetele de o mână prietenii adevărați.

În plus, artistul preferă să se înconjoare cu oameni care îi transmit energie bună și nu cu cei care îl indispun. Mergând pe acest principiu, , dar adevărați.

„N-am prieteni mulți. Punct. D-apoi din showbiz! Din păcate, nu știm să ne respectăm, să fim acolo unul pentru altul și când este mai greu. Ceea ce se întâmplă la nivel mondial ne face și mai răi. Eu cred că de la invidie se strică multe.”