Drama care i-a marcat viața lui Tudorel Filimon, alias Nea Popa din „La bloc”: „Am jucat cu mama moartă în casă” / Care este cea mai mare dezamăgire profesională a actorului

Tudorel Filimon, alias Nea Popa din serialul „La bloc”, a rămas marcat de o dramă teribilă. Actorul Tudorel Filimon, 69 de ani, este cunoscut de public din serialul de comedie „La bloc”, unde l-a interpretat pe simpaticul Nea Popa.

Chiar dacă Tudorel Filimon s-a prezentat întotdeauna cu zâmbetul pe buze în fața telespectatorilor, actorul ascunde o dramă profundă. Filimon și-a dedicat întreaga viață actoriei, iar comedia a fost genul de spectacol care i s-a potrivit cel mai bine. Însă, atunci când mama sa a murit, Tudorel Filimon a trebuit să se prezinte pe scena teatrului și să stârnească publicului hohote de râs, deși sufletul său era copleșit de durere.

„Am jucat cu mama moartă în casă”

Actorul de comedie Tudorel Filimon, din „La bloc”, a făcut adeseori publicul să râdă, însă artistul a trăit o experiență dureroasă, despre care a vorbit abia recent. Filimon a relatat că a murit, a fost nevoit să joace într-un spectacol de comedie și să facă publicul să râdă, deși sufletul său era copleșit de tristețe.

„Am jucat cu mama moartă în casă. Mama mea era moartă în casă. Acolo… Cum, mă, o las dimineață, o văd doar la cimitir, să fie groapa? A venit o mașină. M-a luat, m-a dus la Călărași. Am jucat comedie. Colegii jucau extraordinar de prost. Toți știau că murise mama. Domnule, m-am îmbrăcat, m-am întors acasă. Publicul a râs, că nu știa nimic. Astea sunt dure.

Comedia pe care o faci ușor gândit iese bine. Comedia gândită iese bine și mie îmi place zona asta de suprarealism. Ionescu, Naum… ăștia. Cei care se strofoacă să facă comedie sunt strâmbi. Au gura într-o parte și picioarele împleticite. Întotdeauna trebuie să mergi pe sinceritate. Dacă ai impresia că ești comic, ești fraier. Trebuie să spună publicul că ai fost prea bun, dacă i-a plăcut”, a declarat nea Popa din La bloc, potrivit .

Care este dezamăgirea actorului cu privire la viața profesională

Tudorel Filimon a mărturisit că dintotdeauna s-a dedicat meseriei de actor și, în prezent, simte că nu a petrecut îndeajuns timp alături de familie și, în special, împreună cu copiii săi.

„Ca tată, știi care e chestia? Eu, cu serialul, fiind și despărțit de prima soție, de Codruța, copiii fiind în grija Codruței, nu am mai fost atent să mă ocup și eu, . M-am aruncat foarte tare în adâncul creației artistice. Acum când stau și privesc retrospectiv, îmi dau seama că trebuia să am mai multă grijă de copii”, a mărturisit cu vocea aproape stinsă nea Popa.

Atunci când vine vorba de viața profesională, Tudorel Filimon are o singură dezamăgire, aceea că nu a apucat să joace în anumite spectacole, pentru care simțea că este potrivit.

„Am avut și dezamăgiri, dar cea mai mare, nu am putut la un moment dat să joc ce am vrut. Am vrut să joc în Coana Chirița. Fiind muzical, și nu știu ce, și astea… puteam să cânt, să vorbesc și moldovenește. Am fost, totuși, norocos că am jucat în câteva piese importante. Viața mi-a dat de toate”, a mai dezvăluit actorul.