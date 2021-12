Emy Alupei a revenit acasă. Concurenta de la „The Challenge” a câștigat o avere în SUA

Emy Alupei va intra în istoria emisiunii americane „The Challenge” ca prima româncă care a ajuns la marea finală. Tânăra se întoarce acasă cu 50.000 de dolari. Aceasta s-a clasat pe locul trei.

Emy Alupei a ratat un milion de dolari

Marele premiu al showului „The Challenge:Spies, Lies and Allies” a fost câștigat de Kaycee Clark. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”La primul sezon am ieșit pe locul 2 la fete și am primit zero dolari. La al doilea sezon la care am participat m-am accidentat și am luat tot zero dolari. Înțeleg cum e să munești luni de zile iar la final să nu primești nici o recompensă după ce ai trecut prin iadul ăsta”, a spus câștigătoarea, citată de spynews.

Emy Alupei a muncit cot la cot cu Emanul Neagu. Cei doi au nimerit în echipa de debutanți. Showul marca MTV a fost filmat în Croația. Concurenții au avut parte de mai multe surprize mai puțin plăcute, însă au reușit să ajungă până la semifinala și finala concursului.

Regulamentul showului spune că cei doi concurenți pot să revină în următorul sezon ca să mai lupte pentru marele premiu.

Trofeul showului constând într-un milion de dolari. Lupta a fost aprigă, iar românca a reușit să ajungă până la finala concursului. Aceasta a plecat acasă cu o sumă uriașă de bani.