„Rivalele” Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au dat nas în nas. Și-au spus ceea ce au evitat până acum

Andreea Marin (46 de ani) și Mihaela Rădulescu (51 de ani) au fost considerate de-a lungul timpului marile rivale din televiziunea din România, după Revoluția din 1989. Ambele au prezentat emisiuni cu mare rating, au pozat provocator în reviste pentru bărbați și s-au iubit cu Ștefan Bănică Jr. De curând, Marin și Rădulescu s-au întâlnit față în față. După ani de zile în care și-au aruncat înțepături, se pare că cele două vedete autohtone au dat-o la pace.

Întâlnirea a avut loc la Pro TV, în cadrul emisiunii Masked Singer, sezonul al doilea. „Zâna” a fost deghizată în „Muma Pădurii”. Toți „detectivii” au rămas foarte surprinși când au constatat cine se ascunde sub mască.

Mihaela Rădulescu și-a exprimat entuziasmul și a luat-o în brațe pe Andreea Marin, după ce suspansul a luat sfârșit.

„Nu, nu pot să cred așa ceva. Deci nu cred. Șapte ediții am zis că e bărbat, după care m-am prins că nu e. În șapte ediții m-ai păcălit. Ne-ai păcălit pe toți… Am fost toți în toate direcțiile”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Reacția Andreei Marin, după participarea la Masked Singer

Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” a declarat că experiența Masked Singer a fost foarte intensă, de neuitat.

„Eu am provocat această transformare, să fiu sinceră. Propunerea inițială a echipei emisiunii era că eu să îmbrac un costum mult mai… Pașnic. Un personaj mult mai simpatic, fără a avea în spate bagajul pe care îl are Muma Pădurii. Nu e prea frumoasă, nu-ți vine s-o iei de nevastă, îți inspiră teamă, pare rea, corpul ei nu e deloc atrăgător, și totuși am făcut același lucru pe care am îndrăznit să îl propun și atunci când tot PRO TV mi-a dat pe mână un rol pozitiv în ‘Ho Ho Ho 2’, vă amintiți?”, a declarat Andreea Marin.