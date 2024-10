Fiica Oanei Roman are salariu la 10 ani. Din ce își câștigă banii

o fiica minunată care începe treptat să devină independentă. La doar 10 ani, Isabela are deja propriul salariul, își pune bani deoparte și ajută copiii nevoiași dintr-un sat de lângă București.

Din ce câștigă bani

și a lui Marius Elisei este foarte muncitoare, chiar de la o vârstă fragedă. În timp ce copiii de vârsta ei își petrec cea mai mare parte a timpului în fața ecranelor, Isabela își câștigă proprii bani, conform

Oana Roman a mărturisit că fata ei este foarte conștiincioasă, iar ea i-a oferit toată susținerea de care a avut nevoie și deja rezultatele încep să apară. Isabela face parte din campaniile de publicitate ale mamei sale de pe rețelele de socializare, dar și campanii în care este plătită individual. Ea nu este cheltuitoare, iar banii pe care îi câștigă îi pune deoparte.

„Îşi pune bani deoparte pentru că şi câştigă bani. Nu am expus-o şi nici n-am implicat-o în campanii. Dar am avut un client care m-a întrebat dacă Isa vrea să facă parte din campanie. (…) A fost de acord. Are bugetul ei. Are salariu. Îşi pune bani deoparte”, a declarat Oana Roman.

A organizat un vernisaj

Dar, fetița mai câștigă bani și din tablourile pe care le pictează. Ea a organizat un vernisaj, anul trecut, unde și-a expus picturile și 70% din bani câștigați i-a donat copiiilor nevoiași dintr-un sat de lângă București.

Oana Roman este mândră de fiica ei și se bucură că a căpătat o parte dintre valorile ei pe care le consideră esențiale pentru a deveni adult.

„Anul trecut a făcut vernisajul cu tablourile ei, iar din banii pe care i-a câştigat, 70% i-a folosit pentru a cumpăra haine şi încălţăminte pentru copiii dintr-un sat de lângă Bucureşti. A încălţat Isa jumătate de sat! Din suma rămasă, în momentul în care am ajuns în Franţa, ne-am dus la plajă, ea s-a dus la recepţie şi a plătit ea şezlongurile şi consumaţia la plajă. Am încercat să o cresc cu valori corecte. A înțeles că nu există meserii bune sau proaste, ci doar meserii bine sau prost făcute. A învățat că trebuie să respecte munca fiecărui om și să nu desconsideri pe nimeni. Am avut discuții cu ea că nu trebuie să se dea superioară, ci să fie mândră de numele și familia ei, dar fără a-i subestima pe ceilalți”, a mai povestit Oana Roman.